Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: Ο δεύτερος σταθμάρχης έφυγε γιατί ο γιος του ήθελε... σουβλάκια

Νέες αποκαλύψεις - σοκ φέρνει στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" για τη μοιραία βάρδια που οδήγησε 57 ανθρώπους στον θάνατο.

Νέες σοκαριστικές αποκαλύψεις βλέπουν φέρνει στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή "Το Πρωινό" όσον αφορά τα όσα συνέβησαν την μοιραία νύχτα, στο σταθμαρχείο της Λάρισας, λίγο πριν το τραγικό δυστύχημα με τους 57 νεκρούς στα Τέμπη.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ο ένας από τους δύο σταθμάρχες που θα έπρεπε να είναι παρόν στον Σταθμό της Λάρισας, έφυγε νωρίτερα για να πάρει… σουβλάκια στο παιδί του και άφησε τον άπειρο 59χρονο σταθμάρχη μόνο του.

Συγκεκριμένα όπως αποκάλυψε η Κέλλυ Χεινοπώρου, ο σταθμάρχης Π. έφυγε από τη βάρδια μισή ώρα νωρίτερα. Μάλιστα, υπέγραψε και στο βιβλίο «παράδοσης – παραλαβής» ότι αναχώρησε στις 22:30. Το Intercity 62 πέρασε από το σημείο στις 23:04. Όπως αποκαλύπτεται, ο δεύτερος σταθμάρχης έφυγε νωρίτερα γιατί ο γιος του ζήτησε σουβλάκια.

