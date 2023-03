Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Η ώρα για τους πραγματογνώμονες

Ανάμεσα στα κρίσιμα δεδομένα που θα αξιολογηθούν, είναι το καταγραφικό της επιβατικής αμαξοστοιχίας , αλλά και όσα αποτυπώθηκαν στο κέντρο ελέγχου κίνησης.

Την πρώτη αποτίμηση των δεδομένων και του υλικού που έχει συλλεχθεί θα κάνουν σήμερα η ανακρίτρια Λάρισας και οι δικαστικοί πραγματογνώμονες που ορίστηκαν από την πρώτη στιγμή για το δυστύχημα στα Τέμπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικαστική λειτουργός με την βοήθεια των πραγματογνωμόνων θα ενημερωθεί για τα στοιχεία που έχει μέχρι στιγμής στη διάθεσή της η έρευνα και θα αξιολογήσουν από κοινού το υλικό, ώστε να δημιουργηθεί ο "χάρτης" της πορείας και των επόμενων βημάτων.

Τα δεδομένα θεωρούνται σημαντικά, καθώς αναμένεται να συμβάλουν στην ανασύνθεση των αιτιών που επέδρασσαν για την μοιραία σύγκρουση.

Η βοήθεια των πραγματογνωμόνων σε αυτό το σημείο είναι πολύτιμη καθώς αυτοί θα δώσουν το στίγμα για την αποσαφήνιση ειδικών, τεχνικών θεμάτων που αφορούν τα ευρήματα, την εξήγηση μαρτυριών, συνομιλιών, βιντεοληπτικού υλικού και άλλων δεδομένων, ώστε να καταγραφούν οι συγκλήσεις και αποκλίσεις σε σοβαρότατα θέματα.

Ο "χάρτης" που θα διαμορφωθεί θα είναι και αυτός που θα τροφοδοτήσει τις επόμενες κινήσεις του ανώτερου δικαστικού λειτουργού που θα αναλάβει την έρευνα μετά την σύγκληση Ολομέλειας Εφετών Λάρισας που αναμένεται να συγκληθεί άμεσα.

