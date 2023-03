Υγεία - Περιβάλλον

Τραγωδία στα Τέμπη: Τα ερωτήματα για την άδεια στον επιθεωρητή και η απάντηση του γιατρού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μυστήριο για το ποιος και πώς πήρε την αναρρωτική άδεια ο επιθεωρητής του ΟΣΕ στη Λάρισα μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα που αφαίρεσε τη ζωή 57 συνανθρώπων μας.

Σε μυστήριο έχει εξελιχθεί η υπόθεση της αναρρωτικής άδειας που πήρε ο επιθεωρητής του ΟΣΕ στη Λάρισα μετά την τραγωδία στα Τέμπη με το σιδηροδρομικό δυστύχημα που αφαίρεσε τη ζωή 57 συνανθρώπων μας.

Ο επιθεωρητής του ΟΣΕ πήρε αναρρωτική άδεια για ένα μήνα στην 1η Μαρτίου 2023 μια μέρα μετά το μοιραίο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Η αναρρωτική άδεια φέρεται να δόθηκε από γιατρό επιμελητή της Νευροχειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου Βόλου, κατόπιν εντολής συναδέλφου του, με διάγνωση οσφυαλγία στη μέση, χωρίς καν την εξέταση του επιθεωρητή.

Υπενθυμίζεται ότι ο επιθεωρητής τέθηκε ήδη σε αργία μέχρι τη διεξοδική διερεύνηση της καταλληλότητας και επιλογής του σταθμάρχη για υπηρεσία στον σταθμό της πόλης.

Στο νοσοκομείο Βόλου βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση για το θέμα. Η ΕΔΕ αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα.

Διαψεύδει ο διευθυντής ότι έδωσε εντολή για την άδεια

Ο Διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Βόλου διαψεύει ότι έδωσε αυτός την άδεια στον επιθεωρητή του ΟΣΕ. Είπε ότι τον παρέπεμψε σε άλλο γιατρό.

Όσα αποκάλυψε διευθυντής ο Νίκος Χαυτούρας

«Ήρθε κάποιος συμπολίτης μας, ο οποίος εγώ γνώριζα από χρόνια πως είχε ένα μεγάλο ατύχημα προσωπικό με νοσηλείες και μου παραπονιόταν συνεχώς με οσφυαλγίες και πόνους στις αρθρώσεις και στα κάτω άκρα. Μου είπε τον πονάει πολύ η μέση και δεν μπορεί και το ένα και το άλλο. Δεν γνώριζα ότι είχε επιτελικό πόστο, αλλά πέρα απ' όλα αυτά, ότι ήταν κάτι εκ του πονηρού. Από εκεί και πέρα όμως εγώ δεν είχα εξωτερικά ιατρεία και ακολούθησα τις νόμιμες διαδικασίες» ανέφερε ο κ. Χαυτούρας.

«Τον είδα εγώ, πραγματικά πονούσε, έδειχνε χάλια, πολύ άσχημα, και μίλησα με τον συνάδελφο που είχε εξωτερικά ιατρεία και ο συνάδελφός μου επιμελητής Α' τον δέχτηκε στο ιατρείο, έβγαλε κανονικά χαρτί από τα εξωτερικά ιατρεία, γιατί είπαν διάφορα, γιατί ο στόχος ίσως είναι, ξέρουν αυτοί ποιος είναι ο στόχος, ας πάνε να ρίξουν τη μπάλα αλλού ή οτιδήποτε να βρουν. Δεν τους συμφέρει για πολλούς λόγους. Ήρθε ένας άνθρωπος που πονούσε και πραγματικά είπα ότι πονάει στον συνεργάτη μου και δόθηκε η άδεια» ανέφερε ο κ. Χαυτούρας.

Μάλιστα, τόνισε πως «το θέμα είναι ότι ο στόχος είμαι εγώ, με την έννοια την πολιτική και γενικότερα εγώ έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω και δεν του έδωσα άδεια μεταξύ μας. Εγώ καμία άδεια δεν έδωσα. Το θέμα είναι ότι πονούσε ο άνθρωπος και ξέρω το ιστορικό του».

Ειδήσεις σήμερα:

Ωρωπός - Δικηγόρος διασώστη: Το περιστατικό έγινε παρουσία του Δήμου και της Αστυνομίας (βίντεο)

“The 2Night Show”: Ο Αρναούτογλου “έσπασε” από συγκίνηση για τα Τέμπη (βίντεο)

Περού: Στρατιώτες πνίγηκαν σε ποτάμι στην προσπάθεια τους να αποφύγουν διαδηλωτές (εικόνες)