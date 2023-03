Αθλητικά

Άλκης Καμπανός – γιατρός ΕΚΑΒ: Αντίκρισα ένα λουτρό αίματος

Η γιατρός της κινητής ομάδας που έσπευσε στο σημείο της δολοφονίας, υπογράμμισε ότι ο θάνατος του 19χρονου ήταν ακαριαίος.

Με την κατάθεση γιατρού κινητής μονάδας του ΕΚΑΒ συνεχίζεται για 12η μέρα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης η δίκη των 12 κατηγορουμένων που βαρύνονται για τη δολοφονική επίθεση εναντίον του 19χρονου Άλκη Καμπανού και της παρέας του, τα ξημερώματα της 1η Φεβρουαρίου 2022, στην περιοχή της Χαριλάου.

«Ήμουν υπηρεσία και κατά τις 12 με μια παρά δεχθήκαμε κλήση για περιστατικό με έναν μαχαιρωμένο. Μιλώντας με αστυνομικούς μάς είπαν ότι τα θύματα είναι περισσότερα» ήταν τα λόγια με τα οποία ξεκίνησε την κατάθεσή της η μάρτυρας - γιατρός. Περιγράφοντας την εικόνα που αντίκρισε φθάνοντας στο σημείο της επίθεσης, στα σκαλοπάτια οικοδομής επί της οδού Θ. Γαζή, η ίδια ανέφερε,«Κατεβαίνοντας από το όχημα της κινητής μονάδας υπήρχε στα αριστερά μου ένας νεαρός γερμένος ανάσκελα στις σκάλες που έφερε πολλαπλά τραύματα από την κεφαλή μέχρι τα πόδια. Είχε επαφή με το περιβάλλον αλλά βρισκόταν σε σύγχυση» είπε για τον 20χρονο φίλο του Άλκη.

Συνεχίζοντας την κατάθεσή της και αναφερόμενη στον 'Αλκη Καμπανό σημείωσε. «Στα δεξιά μου, σε ένα τοιχάκι πεσμένος καθιστός ήταν άλλος νεαρός. Δεν είχε καμία επαφή με το περιβάλλον. Κάτω από τη βουβωνική χώρα υπήρχε αθρόα και κατακλυσμιαία αιμορραγία. Κυριολεκτικά ένα λουτρό αίματος. Ψηλάφησα για σφυγμό. Δεν ανέπνεε και λόγω της αθρόας αιμορραγίας ήταν έκζεμος (σ.σ. δεν είχε αίμα)».

Η μάρτυρας ανέφερε ότι ο θάνατος του 19χρονου ήταν ακαριαίος κάτι που επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα όταν μεταφέρθηκε στο ασθενοφόρο. Εκεί ακολούθησαν νέες προσπάθειες να διαπιστωθεί εάν είναι εν ζωή. «Κατόπιν διαπίστωσης του θανάτου έσπευσα να βοηθήσω τον φίλο του που ήταν ακόμη ζωντανός» σημείωσε. Μεταφέροντας στο δικαστήριο τη στιχομυθία που είχε με τον τραυματισμένο φίλο του Άλκη, η γιατρός του ΕΚΑΒ ανέφερε ότι ήταν έκδηλη η αγωνία του να μάθει για την τύχη του 19χρονου, παρά την κατάστασή του και τα συμπτώματα «ζάλης, υπνηλία και κεφαλαλγίας» που είχε.

