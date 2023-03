Πολιτισμός

Αίγυπτος: Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως ένα άγαλμα που μοιάζει με τη Σφίγγα

Ο αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι τα χαρακτηριστικά του αγάλματος μπορεί να ανήκουν στον Ρωμαίο αυτοκράτορα Κλαύδιο.

Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως ένα άγαλμα που μοιάζει με τη Σφίγγα και ερείπια ιερού από έναν αρχαίο ναό στη νότια Αίγυπτο. Οπως ανακοίνωσε το αιγυπτιακό υπουργείο Αρχαιοτήτων βρέθηκαν στο ναό της Ντεντέρα, στην επαρχία Κένα, νότια του Καΐρου.

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι τα χαμογελαστά χαρακτηριστικά του αγάλματος μπορεί να ανήκουν στον Ρωμαίο αυτοκράτορα Κλαύδιο, ο οποίος επέκτεινε την κυριαρχία της Ρώμης στη βόρεια Αφρική μεταξύ του 41 μ.Χ. και του 54 μ.Χ.

Βρέθηκε επίσης μια πέτρινη πλάκα της ρωμαϊκής εποχής με δημοτικές και ιερογλυφικές επιγραφές. Το ασβεστολιθικό ιερό περιλαμβάνει μια πλατφόρμα δύο επιπέδων και μια λεκάνη από πλίνθους λάσπης της βυζαντινής εποχής.

Επιστήμονες θα διεξάγουν περαιτέρω μελέτες σχετικά με τα σημάδια στην πέτρινη πλάκα, με στόχο να ανακαλύψουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του αγάλματος και την περιοχή.

Το άγαλμα είναι πολύ μικρότερο από την Σφίγγα στο συγκρότημα των Πυραμίδων της Γκίζας, η οποία έχει ύψος 20 μέτρα.

Oπως αναφέρει το ΑP τέτοιες ανακαλύψεις προβάλλονται συνήθως από την αιγυπτιακή κυβέρνηση με την ελπίδα να προσελκύσουν περισσότερους τουρίστες, μια σημαντική πηγή ξένου συναλλάγματος για την χώρα.

