Κόσμος

Τέμπη: Στην Ελλάδα εκδίδεται ο πατέρας του νεκρού μηχανοδηγού που ήταν φυλακή στην Τουρκία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πατέρας του μηχανοδηγού, που σκοτώθηκε στα Τέμπη ήταν κρατούμενος στις τουρκικές φυλακές και έχει υποβάλει αίτημα στο σωφρονιστικό ίδρυμα να λάβει άδεια για να παραστεί στην κηδεία του γιου του.

Θετική ήταν η ανταπόκριση της Τουρκίας για την έκδοση του πατέρα του μηχανοδηγού που έχασε τη ζωή του στο πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, μετά τη συνομιλία που είχε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού.

Οι δυο υπουργοί συζήτησαν για την έκδοση στην Ελλάδα του Δημήτρη Ναλμπάντη, που κρατείται στις τουρκικές φυλακές, πατέρα του νεκρού μηχανοδηγού, σε συνέχεια αιτήματος που υποβλήθηκε από την Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία.

Οπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο Τούρκος υπουργός ενημέρωσε για την θετική ανταπόκριση των τουρκικών Αρχών στο αίτημα αυτό.

Από την πλευρά του, ο κ.Θεοδωρικάκος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την θετική έκβαση του ανθρωπιστικού αιτήματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Ωρωπός - Δικηγόρος διασώστη: Το περιστατικό έγινε παρουσία του Δήμου και της Αστυνομίας (βίντεο)

“The 2Night Show”: Ο Αρναούτογλου “έσπασε” από συγκίνηση για τα Τέμπη (βίντεο)

Περού: Στρατιώτες πνίγηκαν σε ποτάμι στην προσπάθεια τους να αποφύγουν διαδηλωτές (εικόνες)