Τραγωδία στα Τέμπη: Θρήνος στην κηδεία του 35χρονου μηχανοδηγού - Παρών ο Μητσοτάκης

"Βουβός" πόνος στην κηδεία του 34χρονο Σπύρο Βούλγαρη. Συντετριμμένοι οι γονείς και οι φίλοι του.

"Βουβός" πόνος στην κηδεία του 34χρονο Σπύρο Βούλγαρη από το Λιανοκλάδι, ο οποίος ήταν ο μηχανοδηγός της εμπορικής αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε με το επιβατηγό τρένο στα Τέμπη. Ο άτυχος μηχανοδηγός θα ταφεί στο νεκροταφείο της Καισαριανής.

Στην κηδεία μηχανοδηγού, που είναι ένα από τα 57 θύματα της πολύνεκρης σύγκρουσης, παρευρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Χρήστος Σταϊκούρας. Γιάννης Οικονόμου.

Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν πως ο πρωθυπουργός τον γνώριζε προσωπικά.

Στο "τελευταίο αντίο" στον άτυχο άνδρα βρέθηκε πλήθος κόσμου, νέα παιδιά, που όλοι συγκινημένοι και με ένα λευκό τριαντάφυλλο στα χέρια έκαναν λόγο για ένα καλό παιδί, που βοηθούσε τους πάντες.

