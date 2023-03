Life

“Πρόσωπο με πρόσωπο”: Η τραγωδία στα Τέμπη, τα λάθη και οι παραλείψεις

Ακόμη στην εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου η βία ανηλίκων, οι δολοφονίες μαφιόζων, οι γυναικοκτονίες και η εγκληματικότητα στις γειτονιές.



Οι άγνωστες πτυχές της τραγωδίας στα Τέμπη. Λάθη και παραλείψεις.

Ακόμη, βία ανηλίκων, δολοφονίες μαφιόζων, γυναικοκτονίες, εγκληματικότητα στις γειτονιές.

Πολίτες και δημοσιογράφοι θέτουν ερωτήματα στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκο, στον υπεύθυνο Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσο Ηλιόπουλο, και την Κοινοβουλευτική εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, Νάντια Γιαννακοπούλου.

«Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου: Πέμπτη 9 Μαρτίου στις 24:00.





Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου - Γιώτα Δελέγκου - Δέσποινα Μανδρανή

