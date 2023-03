Υγεία - Περιβάλλον

Τραγωδία στα Τέμπη: Σε αναστολή οι γιατροί που έδωσαν αναρρωτική άδεια στον επιθεωρητή του ΟΣΕ

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υγείας, από την ΕΔΕ προέκυψε ότι ο επιθεωρητής έλαβε αναρρωτική άδεια, ενώ δεν υπεβλήθη σε καμία διαγνωστική εξέταση.

Μετά την ολοκλήρωση της ένορκης εξέτασης για τη χορήγηση της αναρρωτικής άδειας που έλαβε ο επιθεωρητής του ΟΣΕ, με εντολή του Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη ο φάκελος της ΕΔΕ διαβιβάζεται αμελλητί από τον διοικητή της 5ης ΥΠΕ, Φώτη Σερέτη, στην ανακρίτρια λόγω της σπουδαιότητας, ενώ τίθενται σε αναστολή καθηκόντων οι εμπλεκόμενοι γιατροί και παραπέμπονται στο πειθαρχικό συμβούλιο.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υγείας, από την ΕΔΕ προέκυψε ότι ο επιθεωρητής έλαβε αναρρωτική άδεια, ενώ δεν υπεβλήθη σε καμία διαγνωστική εξέταση, δεν προσήλθε στα ΤΕΠ αλλά αναζήτησε τον διευθυντή της κλινικής που γνωμάτευσε μόνο με την κλινική εικόνα και χωρίς καμία άλλη εξέταση και εν συνέχεια ο επιμελητής, κατ' εντολή του διευθυντή, έδωσε 30ήμερη αναρρωτική άδεια.

Η σπουδή έκδοσης μιας τέτοιας γνωμάτευσης εκτός της συνήθους διαδικασίας που απαιτεί επίσκεψη σε ΤΕΠ ή σε τακτικό ραντεβού και διαγνωστικό έλεγχο και στον χρόνο που γίνεται ήτοι ένα 24ώρο μετά το πολύνεκρο δυστύχημα δικαιολογεί απολύτως τον πειθαρχικό έλεγχο και την ποινική αξιολόγηση των συμπεριφορών, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

