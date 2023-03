Πολιτική

Τραγωδία στα Τέμπη – ΠΑΣΟΚ: Εκτός ψηφοδελτίων ο γιατρός Χατούρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για τον Διευθυντή της Νευροχειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου Βόλου, που εμπλέκεται στην υπόθεση της αναρρωτικής άδειας που χορηγήθηκε στον επιθεωρητή του ΟΣΕ.

Εκτός των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στη Μαγνησία τίθεται ο γιατρός και Διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου Βόλου, Νικόλαος Χαυτούρας, μετά το πόρισμα της ΕΔΕ, που διενεργήθηκε και η οποία έδειξε πως ο επιθεωρητής του σταθμάρχη Λάρισας, πήρε 30ήμερη αναρρωτική άδεια χωρίς καν να υποβληθεί σε εξετάσεις, δεν προσήλθε στα επείγοντα, δεν είχε ραντεβού και πηγαίνοντας στο νοσοκομείο ζήτησε μόνο τον διευθυντή της κλινικής για να μπορέσει να του δώσει την άδεια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

Μετά το πόρισμα της ΕΔΕ, ο γιατρός Νικόλαος Χαυτούρας τίθεται έκτος των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στη Μαγνησία.

Η ενέργεια αυτή γίνεται για λόγους αρχής και πολιτικού ήθους, μολονότι πρόκειται για παρατυπία που δεν σχετίζεται άμεσα με την τραγωδία και δεν παρακωλύει κατ’ ουδένα τρόπο τη δικαστική και πειθαρχική έρευνα.

Επισημαίνουμε, ωστόσο, ότι μας προκαλεί αλγεινή εντύπωση η παραμονή στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας του πολιτικά υπεύθυνου για την πολύνεκρη τραγωδία Κώστα Καραμανλή, ο οποίος οκτώ μέρες πριν το δυστύχημα διαβεβαίωνε δημόσια στη Βουλή για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

Την περιφρονητική αυτή στάση απέναντι στους θεσμούς και τη διαφάνεια υιοθέτησε άλλωστε και ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρώντας στα ψηφοδέλτιά του τον ομόφωνα καταδικασμένο από το Ειδικό Δικαστήριο, Νίκο Παππά.

Είναι σαφές ποιοι εκπροσωπούν ένα νέο πολιτικό ήθος αντιμετωπίζοντας ριζικά παθογένειες και ποιοι για ασύγκριτα βαρύτερες πράξεις που πλήττουν ευθέως το δημόσιο συμφέρον, δεν κάνουν τίποτα αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος τους και καλύπτοντας εγκληματικές ευθύνες.





Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Νεκρός βρέφος 47 ημερών - Έπεσε από τα χέρια του πατέρα του

Τροχαίο δυστύχημα: Παρέσυρε πεζό και τον εγκατάλειψε

Ωρωπός - Δικηγόρος διασώστη: Το περιστατικό έγινε παρουσία του Δήμου και της Αστυνομίας (βίντεο)