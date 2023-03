Οικονομία

Μετρό – ΗΣΑΠ – Τραμ: Ποιες ώρες θα λειτουργήσουν την Τετάρτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα σωματεία των εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ θα συμμετάσχουν στην απεργία της Τετάρτης, αλλά θα κινηθούν για λίγες ώρες προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαδηλωτές.

Στην αυριανή 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ και του Εργατικού Κέντρου θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ, όπως ανακοίνωσαν τα σωματεία τους.

Τα Μέσα σταθερής τροχιάς θα κινηθούν από τις 11.00 το πρωί έως τις 17.00 προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαδηλωτές να συμμετάσχουν στις απεργιακές συγκεντρώσεις.

Σε ανακοίνωσή τους τα σωματεία της ΣΤΑΣΥ αναφέρουν:

Οι εργαζόμενοι στη ΣΤΑ.ΣΥ., βαθιά συγκλονισμένοι από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, απαιτώντας να αποδοθούν πραγματικές ευθύνες όσο ψηλά και εάν βρίσκονται, για να μην περάσει το έγκλημα των Τεμπών στη λήθη και για να ανατραπεί η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, που βάζει την προστασία της ανθρώπινης ζωής στο ζύγι του κόστους.

Διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε για προσλήψεις μόνιμου και τακτικού προσωπικού στη ΣΤΑ.ΣΥ., την προμήθεια όλων των αναγκαίων ανταλλακτικών και την αποκατάσταση όλων των συρμών.

Θεωρούμε ότι η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. πρέπει να σταματήσει να αναζητά τρόπους ποινικοποίησης των αγώνων μας και να επιζητήσει τον διάλογο με τους εργαζόμενους, να λάβει σοβαρά υπόψη τις παρατηρήσεις μας και να προωθήσει το συντομότερο δυνατό λύσεις, ώστε να ενισχυθεί στο μέγιστο βαθμό η ασφάλεια των συγκοινωνιών των Μέσων Σταθερής Τροχιάς.

Συμμετέχουμε στην 24ωρη απεργία του Εργατικού Κέντρου Αθηνών την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023, καθώς και στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα στην πλατεία Συντάγματος και ώρα 13:00. Προς διευκόλυνση της προσέλευσης των διαδηλωτών στη συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, ενημερώνουμε ότι τα μέσα σταθερής τροχιάς θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 17:00.





Ειδήσεις σήμερα:

Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: Ο δεύτερος σταθμάρχης έφυγε γιατί ο γιος του ήθελε... σουβλάκια

Θεσσαλονίκη: Νεκρό βρέφος 47 ημερών - Έπεσε από τα χέρια του πατέρα του

Ωρωπός - Δικηγόρος διασώστη: Το περιστατικό έγινε παρουσία του Δήμου και της Αστυνομίας (βίντεο)