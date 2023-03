Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: ένστολη διαμαρτυρία εποχικών πυροσβεστών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με μαυρα, περιβραχιόνια, οι εποχικοί πυροσβέστες, τήρησαν ενός λεπτού σιγή, κατά τη διαμαρτυρία τους στο Σύνταγμα.

Το πρωί της Τρίτης 07 Μαρτίου, εποχικοί πυροσβέστες, ένστολοι και με μαύρα περιβραχιόνια, συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα, με αφορμή την τραγωδία στα Τέμπη και τον χαμό του συναδέλφου τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, πραγματοποίησαν σιωπηρή διαμαρτυρία απέναντι απο τη Βουλή και τήρησαν ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη των θυμάτων της μοιραίας σύγρουσης στα Τέμπη.

«Πάρε με όταν φτάσεις. Καλό ταξίδι Νικήτα- 28.2.23», έγραφε ένα από τα πανό που κρατούσαν οι συγκεντρωμένοι κι ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του συναδέλφου τους, υπαρχιπυροσβέστη Νικήτα Καραθεοδώρου από τη Θεσσαλονίκη που υπηρετούσε στο 2ο πυροσβεστικό σταθμό Αθηνών και επέβαινε με την σύντροφό του στην αμαξοστοιχία IC62.

Οι πυροσβέστες του Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών Ελλάδος μεταξύ άλλων διεκδικούν τη σταδιακή απορρόφηση όλων των εποχικών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος ανεξαρτήτου ηλικίας με λίστα επιλαχόντων, τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας καθώς και ίση ιατρική κάλυψη με το υπόλοιπο προσωπικό του Π.Σ. κατά την περίοδο εργασίας, την αντιπυρική δηλαδή περίοδο.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Νεκρός βρέφος 47 ημερών - Έπεσε από τα χέρια του πατέρα του

Τροχαίο δυστύχημα: Παρέσυρε πεζό και τον εγκατάλειψε

Ωρωπός - Δικηγόρος διασώστη: Το περιστατικό έγινε παρουσία του Δήμου και της Αστυνομίας (βίντεο)