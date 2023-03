Life

“Παγιδευμένοι”: Sneak preview από το επεισόδιο της Τρίτης (εικόνες)

Δείτε πρώτοι σκηνές από το καθηλωτικό επεισόδιο της Τρίτης, της σειράς "Παγιδευμένοι" του ΑΝΤ1.



Οι «Παγιδευμένοι» έρχονται και αυτή την εβδομάδα, Δευτέρα και Τρίτη στις 22:00 στον ΑΝΤ1, με καθηλωτικά επεισόδια και θα κόψουν την ανάσα μας.

Η κρυφή σχέση της Υβόννης και του Στέλιου αρχίζει να αποκαλύπτεται. Ποιοι άλλοι ξέρουν γι’ αυτήν;

Η Άννα, με τη βοήθεια του Γεράσιμου, θα ψάξει να βρει το μυστικό του Αλέκου. Τι ήταν αυτό με το οποίο τον εκβίαζε ο Άγγελος; Ο Αλέκος, μη γνωρίζοντας τις κινήσεις της, συνεχίζει να συλλέγει στοιχεία για να την καταδικάσει.

Το μυστικό της Κατερίνας, για τη δωροδοκία στη Θεσσαλονίκη, θα βγει στο φως. Πώς θα αντιδράσει ο Δημήτρης όταν το ανακαλύψει;

Υπό την πίεση του Νώντα, ο Άκης θα μπλέξει τα παιδιά σε ακόμα μία παρανομία. Η Άννα, όμως, θα αρχίσει να υποψιάζεται ότι κάτι συμβαίνει με την ανιψιά της. Θα μάθει την αλήθεια;

Η Δώρα με τον Νίκο ετοιμάζονται να το σκάσουν. Θα φύγουν, τελικά;

Το μυστικό του Αλέκου θα αποκαλυφθεί. Πλέον, είναι ζήτημα χρόνου να τον πιάσουν και να τον χώσουν μέσα για τα καλά. Ή μήπως όχι;

