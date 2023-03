Life

Τετάρτη στον ΑΝΤ1 με τις μεγάλες παραγωγές του ΑΝΤ1+ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύγχρονες, ασυνήθιστες, τολμηρές, ανατρεπτικές και επίκαιρες, οι πρώτες μεγάλες παραγωγές του ΑΝΤ1+ έρχονται κάθε Τετάρτη στον ΑΝΤ1 για να χαρίσουν στους τηλεθεατές ένα ταξίδι γεμάτο συναρπαστικές στιγμές.



Σύγχρονες, ασυνήθιστες, τολμηρές, ανατρεπτικές και επίκαιρες, οι πρώτες μεγάλες παραγωγές του ΑΝΤ1+ έρχονται κάθε Τετάρτη στον ΑΝΤ1 για να χαρίσουν στους τηλεθεατές ένα ταξίδι γεμάτο συναρπαστικές στιγμές.

Τα αγαπημένα ΑΝΤ1+ Original, «THE FRIEND», «Η ΓΕΦΥΡΑ» και «ΣΕΡΡΕΣ», που συζητήθηκαν, αγαπήθηκαν και απέσπασαν διθυραμβικές κριτικές ξεδιπλώνουν κάθε Τετάρτη την ιστορία τους στον ΑΝΤ1.

Συγκίνηση, μυστήριο και χιούμορ μέσα από τρεις μεγάλες παραγωγές του ΑΝΤ1+, που αγγίζουν το τηλεοπτικό κοινό με τον μύθο και την πλοκή τους.

Την Τετάρτη 8 Μαρτίου και την Τετάρτη 15 Μαρτίου, στις 21:00, συνεχίζεται το «THE FRIEND» της Φωτεινής Αθερίδου, ενώ αμέσως μετά, στις 22:00 ακολουθεί το πολιτικό θρίλερ «Η ΓΕΦΥΡΑ».

Από την Τετάρτη 22 Μαρτίου, και κάθε Τετάρτη στις 21:00, έρχεται η σειρά-ύμνος στη διαφορετικότητα δια χειρός Γιώργου Καπουτζίδη, οι πολυσυζητημένες «ΣΕΡΡΕΣ», με τη «ΓΕΦΥΡΑ» να παίρνει και πάλι τη σκυτάλη στις 22:00.

«THE FRIEND»

Τετάρτη 8 & 15 Μαρτίου στις 21:00

Όλοι έχουν ανάγκη από έναν φίλο, αλλά όλοι οι φίλοι δεν είναι ίδιοι

Η σειρά της Φωτεινής Αθερίδου έρχεται στον ΑΝΤ1, γιατί στην πραγματικότητα… όλοι έχουμε ανάγκη από έναν φίλο! Το αγαπημένο ΑΝΤ1+ Original είναι μία πρωτότυπη κωμική και ταυτόχρονα δραματική ιστορία χωρίς ταμπού. Σε μία φωτεινή Αθήνα, ο πρωταγωνιστής της, ο Ορφέας, τον οποίο υποδύεται ο Γιώργος Χρυσοστόμου, έχει τον τρόπο του με τους ανθρώπους. Ξέρει πώς να τους γοητεύει και να τους κάνει να του ανοίγουν την καρδιά τους. Άλλωστε αυτή είναι η δουλειά του… φίλος επί πληρωμή! Ο Ορφέας αποφεύγει τον έρωτα, ώσπου εισβάλλει στη ζωή του η Πηνελόπη…

Σενάριο: Φωτεινή Αθερίδου. Σκηνοθεσία: Σέργιος Κωνσταντινίδης. Πρωταγωνιστούν επίσης οι: Κατερίνα Μαυρογιώργη, Νάνσυ Μπούκλη, Κώστας Μαγκλάρας, Φωτεινή Αθερίδου, Φιόνα Γεωργιάδη, Νίκος Γεωργάκης, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Κατερίνα Μισιχρόνη κ.ά.



«Η ΓΕΦΥΡΑ»

Κάθε Τετάρτη στις 22:00

Οι δολοφόνοι δεν έχουν πατρίδα

Μία από τις μεγαλύτερες παραγωγές μυθοπλασίας που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα, ένα ελληνικό noir με έντονο γεωπολιτικό χαρακτήρα και ένα εκρηκτικό πολιτικό θρίλερ. Η «ΓΕΦΥΡΑ» είναι η ελληνική μεταφορά της σκανδιναβικής αστυνομικής σειράς «Bron/Broen», που έχει προβληθεί σε περισσότερες από 100 χώρες, αποσπώντας δεκάδες βραβεία, ενώ έχει, ήδη, προσαρμοστεί σε έξι χώρες. Στην έβδομη, ελληνική εκδοχή, με πρωταγωνιστές τον Μπουράκ Χακί και τη Μαντώ Γιαννίκου, η αρχική ιστορία εμπλουτίζεται με στοιχεία πολιτικού θρίλερ και προσαρμόζεται στα ελληνοτουρκικά δεδομένα. Εδώ, όλα ξεκινούν όταν ένα πτώμα τοποθετημένο με συμβολικό τρόπο πάνω στη συνοριακή γραμμή της γέφυρας που ενώνει την Ελλάδα με την Τουρκία, αναγκάζει μια Ελληνίδα και έναν Τούρκο αστυνομικό να αναλάβουν την υπόθεση της ασυνήθιστης δολοφονίας, να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να αποφασίσουν τι έχει μεγαλύτερη σημασία: το καθήκον ή η ζωή τους.

Σενάριο / Διασκευή: Κώστας Γεραμπίνης, Δημήτρης Εμμανουηλίδης, Άλκη Πολίτη, Nazli Ef Durlu. Σκηνοθεσία: Γιάννης Χαριτίδης. Πρωταγωνιστούν επίσης: Ακύλλας Καραζήσης, Πηνελόπη Τσιλίκα, Νίκος Ψαρράς, Θάνος Τοκάκης, Αλέξανδρος Μούκανος, Δανάη Επιθυμιάδη, Atakan Yilmaz.

«ΣΕΡΡΕΣ»

Από Τετάρτη 22 Μαρτίου, και κάθε Τετάρτη στις 21:00

Η σειρά-ύμνος στη διαφορετικότητα δια χειρός Γιώργου Καπουτζίδη

Οι «ΣΕΡΡΕΣ» σε σκηνοθεσία Σταμάτη Πατρώνη, αποτελούν μια βαθιά επιδραστική σειρά που υμνεί την αποδοχή και τη διαφορετικότητα. Είναι μια από τις πιο τολμηρές και επίκαιρες ιστορίες που δημιούργησε το σπάνιο ταλέντο του Γιώργου Καπουτζίδη, ένα αφήγημα που δίνει βήμα σε όλα όσα αξίζει να ειπωθούν και μοιράζει απλόχερα ελπίδα. Την πρωτότυπη μουσική της σειράς υπογράφει ο Φοίβος Δεληβοριάς.

Πώς ορίζουν τη ζωή μας οι οικογενειακοί δεσμοί; Πώς πλάθουν τις επιλογές και την προσωπικότητά μας όταν τους πολεμάμε ή όταν τους αποδεχόμαστε; Οι «ΣΕΡΡΕΣ» συμβολίζουν ένα πνευματικό ταξίδι αυτογνωσίας και συμφιλίωσης, μέσα από δρόμους στους οποίους έχουμε όλοι περπατήσει. Ο ήρωας, ο Οδυσσέας, ζει στην Αθήνα, μακριά από την οικογένειά του. Η περίπλοκη σχέση με τον πατέρα του, τον Λευτέρη, τους έχει οδηγήσει στην αποξένωση. Όταν, όμως, ένα δυσάρεστο γεγονός αναγκάζει τον Οδυσσέα να επιστρέψει στις Σέρρες, όλα αρχίζουν να αλλάζουν.

Σενάριο: Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης. Πρωταγωνιστούν: Πάνος Νάτσης, Γιώργος Γάλλος, Λένα Δροσάκη, Μαριλού Κατσαφάδου, Γιούλη Τσαγκαράκη, Γιώργος Βουβάκης, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Λουίζα Πυριόχου, Λένα Ουζουνίδου.

Όλα τα επεισόδια των σειρών «THE FRIEND», «Η ΓΕΦΥΡΑ» και «ΣΕΡΡΕΣ» είναι διαθέσιμα στο antennaplus.gr

#ant1tv

#ant1plus

#ant1plusoriginals

Ειδήσεις σήμερα:

Απεργία για Τέμπη - Μέσα Μεταφοράς: Πώς θα κινηθούν σήμερα

Αττική Οδός: Επεισοδιακή καταδίωξη κακοποιών

Κορονοϊός – Βόλος: Αφαιρέθηκε δια βίου η άδεια σε αντιεμβολιαστή γιατρό