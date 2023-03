Κοινωνία

Σύγκρουση τρένων - Άδενδρο: στον Άρειο Πάγο η δικογραφία

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ζήτησε τη δικογραφία για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Άδενδρο το 2017 για να συγκριθεί με αυτό των Τεμπών.

Τη δικογραφία για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Θεσσαλονίκης τον Μάιο του 2017, που κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, ζήτησε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος, καθώς ραγδαίες είναι οι εξελιξεις μετά τη φονική σύγκρουση στα Τέμπη.

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός απέστειλε έγγραφο στην Εισαγγελία Θεσσαλονίκης, με το οποίο ζητεί να του διαβιβαστεί η δικογραφία που είχε σχηματιστεί τότε, προκειμένου να τη μελετήσει και να διαπιστώσει εάν χρειάζεται να ανοίξει νέα έρευνα για το τραγικό συμβάν του 2017 υπό το φως των νέων δεδομένων μετά την τραγωδία στα Τέμπη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ντογιάκος προχώρησε στην κίνηση αυτή καθώς και τότε, όπως και σήμερα, είχαν υπάρξει καταγγελίες για την κατάσταση των σιδηροδρομικών γραμμών και ελλείψεις στον εκσυγχρονισμό του δικτύου, που όμως δε είχαν διερευνηθεί, κάτι που δεν αποκλείεται να ζητηθεί τώρα.

Το δυστύχημα είχε σημειωθεί έξω από το Άδενδρο Θεσσαλονίκης, όταν επιβατική αμαξοστοιχία Intercity, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα - Θεσσαλονίκης λόγω υπερβολικής ταχύτητας εκτροχιάστηκε, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας και να τραυματιστούν τουλάχιστον δέκα. Ο έτερος μηχανοδηγός του τρένου παραπέμφθηκε σε δίκη και κρίθηκε αθώος.

Έρευνα για τη διαρροή της απολογίας του σταθμάρχη

Παράλληλα, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέστειλε παραγγελία προς τις εισαγγελικές αρχές της Λάρισας να διενεργήσουν έρευνα για το πώς έχει διαρρεύσει λέξη προς λέξη η απολογία του σταθμάρχη, η οποία δόθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής στην ανακρίτρια Λάρισας.

Τρεις οικονομικοί εισαγγελείς θα ελέγξουν τις συμβάσεις του ΟΣΕ

Τρεις εισαγγελείς που υπηρετούν στην Οικονομική Εισαγγελία αναλαμβάνουν την έρευνα που παραγγέλθηκε χθες από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο για τις καταγγελλόμενες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των συμβάσεων για τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου.

Πρόκειται για τους Μιχάλη Μιχαλόπουλο, εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος τίθεται επικεφαλής της έρευνας και τους εισαγγελείς Δημήτρη Αποστολά και Αθανασία Βλάχου, οι οποίοι θα συνδράμουν.

Μάλιστα, η Αθανασία Βλάχου στο παρελθόν είχε χειριστεί την έρευνα για τη σύμβαση 717 το 2014 για τον εκσυχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου, η οποία δεν υλοποιήθηκε και χρειάστηκε να υπάρξει συμπληρωματική σύμβαση, χωρίς μέχρι σήμερα το έργο να έχει ολοκληρωθεί. Η έρευνα είχε τεθεί στο αρχείο το 2021, αλλά ανασύρθηκε έναν χρόνο μετά, καθώς προέκυψαν νέα στοιχεία σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων και πλέον η σύμβαση ερευνάται απλό Ευρωπαίο Εισαγγελέα.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Ντογιάκος διέταξε έρευνα για το δυστύχημα του 2017 στο Άδενδρο, να δείξει ίδια επιμέλεια και για τα 11 σιδηροδρομικά ατυχήματα



Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

"Οι έρευνες της Δικαιοσύνης πρέπει να ρίξουν φως στην αλήθεια που αναζητούν αυτή τη στιγμή τα θύματα, οι οικογένειές τους και η ελληνική κοινωνία.



Ο κ. Ντογιάκος διέταξε έρευνα για το δυστύχημα του 2017 στο Άδενδρο. Ασφαλώς και να γίνει.



Ελπίζουμε να επιδείξει την ίδια επιμέλεια και να διατάξει αντίστοιχες έρευνες και για τα 11 σιδηροδρομικά ατυχήματα από το 2020 έως το 2023.



Ταυτόχρονα διερωτόμαστε γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει μεριμνήσει προκειμένου να γίνουν επιτόπιες έρευνες στα γραφεία στην Αθήνα του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ και της εταιρίας Hellenic Train προκειμένου να κατασχεθεί κάθε έγγραφο, αλληλογραφία, εξώδικο, ηχογραφημένες συνομιλίες και κάθε στοιχείο που είναι κρίσιμο για την αποκάλυψη της αλήθειας.



Τώρα, όχι 6 χρόνια μετά" αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

