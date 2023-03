Κόσμος

Ουκρανία - ΠΟΥ: Χιλιάδες τραυματίες χρήζουν νοσηλείας σε κέντρα αποκατάστασης

Χιλιάδες άνθρωποι στην Ουκρανία έχουν υποστεί σύνθετα τραύματα λόγω του πολέμου και χρειάζονται κέντρα αποκατάστασης και ειδικός εξοπλισμός για να βοηθηθούν, ανέφερε σήμερα ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Οι άνθρωποι αυτοί φέρουν κατάγματα, κακώσεις στον νωτιαίο μυελό, εγκεφαλικές βλάβες, εγκαύματα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν υποστεί ακρωτηριασμό, είπε ο Δρ. Σατίς Μίσρα, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Οι επιθέσεις σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, το γεγονός ότι έχει μειωθεί ο αριθμός των εργαζομένων στον υγειονομικό τομέα λόγω των εκτοπίσεων αλλά και οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση καθιστούν δύσκολη την πρόσβαση των ανθρώπων αυτών σε κέντρα περίθαλψης, πρόσθεσε.

Ακόμη και πριν από τον πόλεμο, το 2019, ο μισός πληθυσμός της Ουκρανίας θα μπορούσε να επωφεληθεί από την ίδρυση κέντρων αποκατάστασης για μη μεταδοτικές ασθένειες, όπως για καρδιαγγειακές παθήσεις ή διαβήτη, σχολίασε ένα άλλος στέλεχος του ΠΟΥ Ευρώπης, ο Δρ. Κάθαλ Μόργκαν. Έκτοτε, η πανδημία και ο πόλεμος αύξησαν σημαντικά τις ανάγκες για κέντρα αποκατάστασης, τόσο που σήμερα να κρίνονται «επείγουσες».

Συγκριτικά, περίπου 2 στους 5 ανθρώπους στην υπόλοιπη Ευρώπη είχαν το 2019 κάποια πάθηση που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί από υπηρεσίες αποκατάστασης, σύμφωνα με τον Μόργκαν.

