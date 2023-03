Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη - Λεονταρή: Δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί η σορός ενός άνδρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλες εκτός από μία σορό, η οποία φέρεται να ανήκει σε αλλοδαπό άντρα έχουν ταυτοποιηθεί.



Όλες οι σοροί, οι οποίες έχουν φτάσει στο νεκροτομείο της Λάρισας μετά την φονική σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών στα Τέμπη, έχουν ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με την προϊστάμενη της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Λάρισας, Ρουμπίνη Λεονταρή.

Όλες εκτός από μία σορό, η οποία φέρεται να ανήκει σε αλλοδαπό άντρα.

«Έχουν ταυτοποιηθεί όλες οι σοροί και όλα τα τμήματα, εκτός από έναν άνδρα αλλοδαπό», δήλωσε η κυρία Λεονταρή.

Αναφορικά με την καταγγελία οικογένειας ότι έχει δώσει δείγμα DNA, ωστόσο, δεν έχει βρεθεί η κόρη τους, η προϊστάμενη της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Λάρισας ανέφερε πως «δεν έχουμε μέχρι στιγμής μια σορό που να αντιστοιχεί στο DNA της οικογένειας».

Και εξήγησε πως «αν ήταν στο κέντρο της πολύ μεγάλης φωτιάς, σαφώς θα μπορούσε και να μην βρεθεί».

Την Τετάρτη η επανεξέταση δύο σορών

Σύμφωνα με την ιατροδικαστή, τον πρώτο λόγο στην ταυτοποίηση των σορών είχε ειδικό κλιμάκιο που έφτασε στην περιοχή από την Αθήνα.

Όταν ήρθε το κλιμάκιο χειρισμού απωλειών θυμάτων σε μαζικές καταστροφές στη Λάρισα, όπως εξηγεί, πρέπει να ακολουθηθεί ένα πρωτόκολλο, ενώ σημείωσε πως, ουσιαστικά, «τον πρώτο και τελευταίο λόγο τον είχε το κλιμάκιο» αυτό.

Να σημειωθεί πως, αύριο, Τετάρτη, αναμένεται να γίνει η επανεξέταση δύο σορών, μετά από αιτήματα των οικογενειών τους, παρουσία τεχνικού συμβούλου που έχουν ορίσει οι ίδιες, ωστόσο, σύμφωνα με την ιατροδικαστή, «η ταυτοποίηση του DNA δεν αφήνει περιθώρια λάθους».

Πηγή: larissanet.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - Τουρκία: Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση για Ερντογάν και Κιλιντσάρογλου

Θεσσαλονίκη: Νεκρός βρέφος 47 ημερών - Έπεσε από τα χέρια του πατέρα του

Τροχαίο δυστύχημα: Παρέσυρε πεζό και τον εγκατάλειψε