Τραγωδία στα Τέμπη - Αποκάλυψη ΑΝΤ1: Το πρώτο έγγραφο του ΟΣΕ για το ρόλο του μηχανοδηγού

Το πρώτο έγγραφο που συνέταξε ο ΟΣΕ για την τραγωδία των Τεμπών είναι αποκαλυπτικό. Τι αναφέρει για το μηχανοδηγό.

Της Φαίης Χρυσοχόου

Το πρώτο έγγραφο που συνέταξε ο ΟΣΕ για την τραγωδία των Τεμπών είναι αποκαλυπτικό. Από την πρώτη στιγμή - όπως φαίνεται - ο οργανισμός επιρίπτει ευθύνες στον Σταθμάρχη Λάρισας καθώς, όπως σημειώνει παρέλειψε για άγνωστο λόγο να επαναφέρει την αιχμή - το κλειδί δηλαδή 118 στην κυριά γραμμή αφήνοντας την εμπορική αμαξοστοιχία στην παρακαμπτήριο.

Αυτό όμως που έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι αυτό που σημειώνει το έγγραφο για το ρόλο του μηχανοδηγού του ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ 62.

Σύμφωνα λοιπόν με όσα σημειώνονται, ο μηχανοδηγός ως όφειλε ακολούθησε τη σωστή διαδικασία που επιτάσσει να ζητήσει επανάληψη του τηλεγραφήματος - της εντολής δηλαδή για το που πηγαίνει - από το Σταθμάρχη Λάρισας. Αυτό γίνεται για να αποφευχθή ενδεχομένως κάποιο λάθος.

Πλην όμως, ο σταθμάρχης του έδωσε την απάνταση πως έχετε γραμμή εισόδου μέχρι Νέους Πόρους. Τέλος το έγγραφο σημειώνει χαρακτηριστικά ότι "Δυστυχώς σοβαρά λάθη και παραλείψεις προκάλεσαν το σοβαρό και θανατηφόρο συμβάν".

