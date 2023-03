Κόσμος

Εκλογές - Τουρκία: Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση για Ερντογάν και Κιλιντσάρογλου

Τα αποτελέσματα της νέας δημοσκόπησης της ORC. Τι ποσοστά λαμβάνει ο Ερντογάν.

Μετά την κρίση υποψηφιοτήτων στο τραπέζι των 6 στις 3 Μαρτίου, η ORC Research δημοσίευσε μια έρευνα με 1850 συμμετέχοντες σε 28 επαρχίες μεταξύ 4 και 6 Μαρτίου.

Στην έρευνα, όπου ρωτήθηκαν οι προτιμήσεις ψήφου των συμμετεχόντων σε περίπτωση που ο Ταγίπ Ερντογάν και ο Κεμάλ Κιλιντσάρογλου είναι αντιμέτωποι στις προεδρικές εκλογές, φέρεται ο Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, να λαμβάνει το 56,8 %, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου,

Ο Ερντογάν, υποψήφιος της Λαϊκής Συμμαχίας, φέρεται να λαμβάνει 43,2%.

