Κόσμος

Παναγία των Παρισίων: Αναγεννάται από τις στάχτες της - Πότε παραδίδεται στο κοινό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανοικοδόμηση του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων προχωρά αρκετά γρήγορα, δήλωσαν Γάλλοι αξιωματούχοι τη Δευτέρα.

Η ανοικοδόμηση του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων προχωρά αρκετά γρήγορα και οι επισκέπτες θα μπορούν να τον επισκεφθούν ξανά στα τέλη του 2024, δήλωσαν Γάλλοι αξιωματούχοι τη Δευτέρα.

Το εμβληματικό κωδωνοστάσιο του καθεδρικού ναού, το οποίο κατέρρευσε από την πυρκαγιά, θα αρχίσει σταδιακά να επανεμφανίζεται πάνω από το μνημείο φέτος, δήλωσε ο στρατηγός του στρατού που είναι υπεύθυνος για το κολοσσιαίο έργο, Jean-Louis Georgelin. «Η επιστροφή του κωδωνοστασίου στον ουρανό του Παρισιού θα είναι κατά τη γνώμη μου το σύμβολο ότι κερδίζουμε τη μάχη της Παναγίας των Παρισίων», είπε στο Associated Press.

Η ανοικοδόμηση ξεκίνησε πέρυσι, μετά από περισσότερα από δύο χρόνια εργασίας για να γίνει το μνημείο αρκετά σταθερό και ασφαλές ώστε οι τεχνίτες να ξεκινήσουν την ανοικοδόμησή του. Οι αρμόδιες αρχές της Γαλλίας αποφάσισαν να ξαναχτίσουν το γοτθικής αρχιτεκτονικής αριστούργημα του 12ου αιώνα, όπως ήταν πριν. Αυτό περιλαμβάνει την αναδημιουργία του κώνου ύψους 93 μέτρων που προστέθηκε τον 19ο αιώνα από τον αρχιτέκτονα Eugene Viollet-le-Duc.

Στο μεταξύ, μια έκθεση με τίτλο «Notre-Dame de Paris: στην καρδιά του εργοταξίου» θα είναι διαθέσιμη για το κοινό από την επόμενη Τρίτη, σε μια υπόγεια εγκατάσταση μπροστά από τον καθεδρικό ναό. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν για την πορεία των εργασιών ανοικοδόμησης, ενώ παράλληλα θα δουν στον χώρο υπολείμματα από την καταστροφική πυρκαγιά του 2019 αλλά και έργα τέχνης που υπήρχαν στον καθεδρικό ναό.

Ο στρατηγός Jean-Louis Georgelin είπε ότι ο καθεδρικός ναός θα ανοίξει ξανά τον Δεκέμβριο του 2024. Πρόκειται για ένα χρονικό όριο που είχε θέσει ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος αμέσως μετά την πυρκαγιά.

Από την πλευρά της η υπουργός Πολιτισμού Rima Abdul-Malak διευκρίνισε ότι οι εργασίες δεν θα έχουν ολοκληρωθεί πλήρως έως τα τέλη του 2024 αλλά θα γίνουν και κάποιες εντός του 2025. Καθημερινά περίπου 1.000 άνθρωποι από ολόκληρη τη Γαλλία εργάζονται για την ανοικοδόμηση της Παναγίας των Παρισίων, είπε ο στρατηγός Georgelin.

«Η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς είναι να πετύχουμε τον χρονικό στόχο που έχει τεθεί», τόνισε. «Έχουμε πολλά διαφορετικά έργα να πετύχουμε: τη ζωγραφική, τις πέτρες, το θησαυροφυλάκιο, το όργανο, το βιτρό και τόσα άλλα» κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Νεκρός βρέφος 47 ημερών - Έπεσε από τα χέρια του πατέρα του

Τροχαίο δυστύχημα: Παρέσυρε πεζό και τον εγκατάλειψε

Ωρωπός - Δικηγόρος διασώστη: Το περιστατικό έγινε παρουσία του Δήμου και της Αστυνομίας (βίντεο)