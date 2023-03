Οικονομία

Απεργία: πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ την Τετάρτη

Πώς θα λειτουργήσουν τα μέσα σταθερής τροχιάς, τα λεωφορεία και ο ΗΣΑΠ.

Στην αυριανή 24ωρη απεργία που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ και το ΕΚΑ συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες της Αθήνας.

Με νεότερη ανακοίνωση οι συρμοί του Μετρό ( Γραμμή 2&3) θα λειτουργήσουν από τις 12:00 έως τις 16:00. Τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το αεροδρόμιο θα πραγματοποιούνται τις παραπάνω ώρες. Η Γραμμή 1 του Μετρό «Πειραιάς -Κηφισιά» και οι γραμμές Τραμ θα λειτουργήσουν, από τις 11:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα.

Τις υπόλοιπες ώρες, όλα τα παραπάνω μέσα, δεν θα λειτουργήσουν λόγω συμμετοχής των εργαζομένων στην απεργία.

Ακινητοποιημένα θα παραμείνουν όλη τη μέρα τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ λόγω 24ωρης απεργίας που αποφάσισε το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ. Κανονικά θα κινηθούν τα αστικά λεωφορεία στις γραμμές που έχουν αναλάβει τα ΚΤΕΛ.

Ακινητοποιημένα επίσης θα είναι τα τρένα και ο Προαστιακός, τα οποία και είναι σε επαναλαμβανόμενες απεργίες μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς με ανακοινώσεις τους δηλώνουν «βαθιά συγκλονισμένοι από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, απαιτούν να αποδοθούν πραγματικές ευθύνες όσο ψηλά και εάν βρίσκονται και διεκδικούν σύγχρονες και ασφαλείς δημόσιες μεταφορές». Τέλος, απευθύνουν κάλεσμα σε όλους τους εργαζόμενους να πάρουν μέρος στο συλλαλητήριο, πλατεία Συντάγματος και ώρα 13:00.

Κανονικά θα κυκλοφορούν τα ΤΑΧΙ, προκειμένου να εξυπηρετήσουν το επιβατικό κοινό. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι «δεν είναι ώρα για σιωπή, είναι ώρα της φωνής και του αγώνα». Το ΣΑΤΑ θα συμμετέχει στη συγκέντρωση στις 12:30 στην πλατεία Συντάγματος.

