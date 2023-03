Κόσμος

Θάνατος Αμερικανών στο Μεξικό: Ο Λευκός Οίκος ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη

Οι επιθέσεις κατά Αμερικανών πολιτών είναι "απαράδεκτες", δήλωσε ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Οι αμερικανικές αρχές θα "εργαστούν στενά με τη μεξικανική κυβέρνηση για να διασφαλίσουν ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη" μετά την απαγωγή στο βορειοανατολικό Μεξικό τεσσάρων Αμερικανών, εκ των οποίων δύο βρέθηκαν νεκροί, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Οι επιθέσεις κατά Αμερικανών πολιτών είναι "απαράδεκτες", δήλωσε ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου αρμόδιος για θέματα εθνικής ασφάλειας, εκφράζοντας τα "πιο ειλικρινή του συλλυπητήρια" στους οικείους των δύο Αμερικανών που βρέθηκαν νεκροί.

