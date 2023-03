Αθλητικά

Πέθανε ο Παναγιώτης Γκαραγκάνης

Θλίψη σκόρπισε η είδηση θανάτου του Παναγιώτη Γκαραγκάνη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Η συγκινητική κινηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Θλίψη στον δημοσιογραφικό χώρο, μετά τον θάνατο του Παναγιώτη Γκαραγκάνη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ξαφνικά σε ηλικία μόλις 40 ετών.

Ο Παναγιώτης Γκαραγκάνης υπήρξε ένα έμπειρος και καταξιωμένος δημοσιογράφος με μακρά θητεία στον χώρο των ΜΜΕ.

Εργάστηκε σε πλήθος αθλητικών ιστοσελίδων και εφημερίδων και κάλυπτε για χρόνια το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.

Εργάστηκε σε πλήθος αθλητικών ιστοσελίδων και εφημερίδων όλα τα χρόνια που ήταν στον χώρο, όπως ο Sport FM, το Sport 24, το Sportime, το RedPlanet.gr, το Athlosnews.gr και το FWS.gr.

Αξίζει να σημειωθεί πως από το καλοκαίρι του 2021 ανήκε στο Foxbet.gr στη θέση του αρχισυντάκτη, ενώ κάλυπτε το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Πορτογαλίας.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός άφησε λουλούδια και μία «ερυθρόλευκη» φανέλα στη θέση που καθόταν ο Παναγιώτης Γκαραγκάνης.

