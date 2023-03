Κόσμος

Αίγυπτος: Σιδηροδρομικό δυστύχημα με νεκρούς και τραυματίες (εικόνες)

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για τα αίτια του δυστυχήματος, λίγες μόνο μέρες μετά την τραγωδία στα Τέμπη.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, από τον εκτροχιασμό τρένου στην πόλη Καλούμπ της Αιγύπτου, μερικές μόνο μέρες μετά την τραγωδία που συνέβη στη χώρα μας με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ο αριθμός των νεκρών στην Καλούμπ αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες.

Aσθενοφόρα έχουν φτάσει στο σημείο του δυστυχήματος, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν εικόνες που δείχνουν βαγόνια τα οποία έχουν γίνει μία άμορφη μάζα.

Ο ανώτατος εισαγγελέας της Αιγύπτου διέταξε άμεση έρευνα για το δυστύχημα, το οποίο είναι το δεύτερο στο ίδιο σημείο μέσα σε σχεδόν δύο χρόνια.

