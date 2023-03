Κοινωνία

Αττική Οδός: Επεισοδιακή καταδίωξη κακοποιών

Κινηματογραφική καταδίωξη μέρα - μεσημέρι στην Αττική Οδό. Πώς και πού κατάφεραν οι αστυνομικοί να ακινητοποιήσουν το όχημα.

Στην σύλληψη 4 ληστών μετά απο επεισοδιακή καταδίωξη στην Αττική Οδό, προχώρησε το μεσημέρι η ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ σήμερα (7/3) πέρίπου στις 13:20 το μεσημέρι και ύστερα από σήμα για κλοπή σε σπίτι στο Κορωπί, αστυνομικοί εντόπισαν ένα ύποπτο όχημα με 4 επιβαίνοντες, να τρέχει με υπερβολική ταχύτητα στην Αττική Οδό στο ύψος του Μαραθώνα.

Το περιπολικό, μαζί με μηχανές της ομάδα ΔΙΑΣ, ξεκίνησε την καταδίωξη του αυτοκινήτου, που τελικά ακινητοποιήθηκε στη λεωφόρο Δημοκρατίας μετά από πρόσκρουση στο διαχωριστικό κράσπεδο.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους τέσσερις Ρομά που επέβαιναν στο αυτοκίνητο, ενώ εντός του οχήματος εντόπισαν πλήθος κλοπιμαίων και τιμαλφών.

