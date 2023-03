Κόσμος

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Αίγυπτο: Το λάθος του οδηγού που οδήγησε στην τραγωδία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεκροί και τραυματίες σε σιδηροδρομικό δυστύχημα στην πόλη Καλιούμπ.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν σήμερα σε σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε την Τρίτη στην πόλη Καλιούμπ, βόρεια του Καΐρου, ανακοίνωσε το αιγυπτιακό υπουργείο Υγείας. Έξι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε "σταθερή κατάσταση".

Από την πλευρά της, η Εθνική Αρχή των αιγυπτιακών σιδηροδρόμων ανακοίνωσε "ότι κατά την είσοδο του τρένου στον σταθμό Καλιούμπ, ο οδηγός παραβίασε τις μπάρες που ήταν κλειστές και το τρένο συνέχισε την πορεία του με αποτέλεσμα τον εκτροχιασμό της μηχανής του τρένου και του πρώτου βαγονιού", πρόσθεσε η ίδια πηγή σε ανακοίνωση.

Ο γενικός εισαγγελέας Χαμάντα Σάουι αποφάσισε, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, "να συγκροτήσει ομάδα για να διερευνηθεί το δυστύχημα".

Η Αίγυπτος, μια χώρα 100 εκατομμυρίων κατοίκων, έχει καταγράψει αρκετές πολύνεκρες συγκρούσεις και εκτροχιασμούς, οι οποίοι έχουν αναζωπυρώσει την οργή των πολιτών για την αμέλεια των αρχών και το πεπαλαιωμένο εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Οι καταστροφές αυτές, που είναι συχνές, αποδίδονται γενικότερα σε προβλήματα υποδομών και συντήρησης.

Τον Απρίλιο του 2021, ο υπουργός Μεταφορών απέλυσε τον πρόεδρο της Αρχής Σιδηροδρόμων έπειτα από δύο σιδηροδρομικά δυστυχήματα μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα στα οποία έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 40 άνθρωποι.

Η πλέον πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στην ιστορία της χώρας σημειώθηκε το 2002, με τη φωτιά που πήρε ένα τρένο, κατά την οποία περισσότεροι από 370 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια του Καΐρου.

Ειδήσεις σήμερα:

Απεργία για Τέμπη - Μέσα Μεταφοράς: Πώς θα κινηθούν σήμερα

Αττική Οδός: Επεισοδιακή καταδίωξη κακοποιών

Rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 180 σημεία