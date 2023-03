Αθλητικά

Champions League: Η Τσέλσι πήρε την πρόκριση κόντρα στην Ντόρτμουντ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Λονδρέζοι κατάφεραν να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση μετά την ήττα στη Γερμανία και να πανηγυρίσουν την πρόκριση.

Την 11η πρόκριση στην 17η παρουσία της σε φάση των «16» ευρωπαϊκής διοργάνωσης πανηγύρισε απόψε στο «Στάμφορντ Μπριτζ» η Τσέλσι. Η ήττα στο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ» από την Ντόρτμουντ με 1-0 δεν εμπόδισε την ομάδα του Γκρέιαμ Πότερ να επικρατήσει με 2-0 στη ρεβάνς του Λονδίνου και ν΄ ακολουθήσει στους «8» του Champions League τη Μπενφίκα, η οποία λίγο νωρίτερα διέλυσε με 5-1 την Μπριζ.

Εξ αρχής το έργο των «μπλε» απέναντι στους πρωτοπόρους της Bundesliga ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Το... πονηρό σκορ της πρώτης αναμέτρησης «έκρυβε» πολλούς κινδύνους, ωστόσο, οι γηπεδούχοι έφεραν τα πάνω κάτω με τα γκολ των Στέρλινγκ λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους και Χάβερτς στο ξεκίνημα του δεύτερου.

Ο Γερμανός διεθνής, μάλιστα, εκτέλεσε δύο φορές το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του στο 49΄ (χέρι του Βολφ), καθώς την πρώτη σημάδεψε το δοκάρι. Ο Μακέλι, όμως, διέταξε επανάληψη καθώς πριν εκτελέσει ο μέσος της Τσέλσι είχαν μπει στην περιοχή συμπαίκτες και αντίπαλοι. Τη δεύτερη φορά ήταν εύστοχος και με το γκολ αυτό οι Λονδρέζοι πήραν την πρόκριση, παρά την προσπάθεια των Βεστφαλών για τη μείωση του σκορ, που θα έστελνε το ματς στην παράταση.

Ειδήσεις σήμερα:

Απεργία για Τέμπη - Μέσα Μεταφοράς: Πώς θα κινηθούν σήμερα

Αττική Οδός: Επεισοδιακή καταδίωξη κακοποιών

Τραγωδία στα Τέμπη: Επεισόδια σε πορεία στον Βόλο (εικόνες)