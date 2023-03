Αθλητικά

Champions League: “Πολυβόλο” η Μπενφίκα “γάζωσε” την Μπριζ

Οι Πορτογάλοι δεν είχαν κανένα απολύτως πρόβλημα να ζευγαρώσουν τις νίκες τους κόντρα στους Βέλγους και να πάρουν μια πανηγυρική πρόκριση.

Απέναντι στην ομάδα που μετρούσε μόλις μία νίκη στις οκτώ τελευταίες ρεβάνς που έδωσε σε διοργανώσεις της UEFA, την Μπριζ, κι έχοντας στις αποσκευές της το υπέρ της 2-0 στο Βέλγιο, η Μπενφίκα δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα να διαλύσει στο «Ντα Λουζ» με 5-1 τους απερχόμενους πρωταθλητές της Jupiler League και να πάρει θριαμβευτικά το πρώτο «εισιτήριο» για τους προημιτελικούς του Champions League.

Η «σεμνή τελετή» στην πορτογαλική πρωτεύουσα είχε τελειώσει από το πρώτο 45λεπτο, όταν οι «Αετοί» πέτυχαν δύο γκολ στα τελευταία λεπτά (γκολ και ασίστ από τον Γκονσάλο Ράμος), ενώ ο Ράφα Σίλβα άνοιξε το σκορ με το τέταρτο του γκολ σε ισάριθμα ματς που αγωνίστηκε στη διοργάνωση.

Στο δεύτερο μέρος ο Γκονσάλο Ράμος με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα έδωσε διαστάσεις θριάμβου στην πρόκριση των «Λουζιτανών», ενώ λίγο αργότερα ο Ζοάο Μάριο με το πέναλτι που εκτέλεσε κατάφερε να σκοράρει και στα πέντε τελευταία ματς της ομάδας του στο Champions League, πιάνοντας την αντίστοιχη επίδοση του σπουδαίου Εουσέμπιο, ο οποίος μετρούσε 5 σερί ματς με γκολ από τον Μάιο του 1963 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1964.

Το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε ο Νέρες στο 78ο λεπτό, ενώ το μόνο που κατάφερε η Μπριζ ήταν να πετύχει το «γκολ της τιμής» με το φοβερό αριστερό βολέ του Μέιγερ στο 87΄.

