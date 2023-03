Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Ο πυροσβέστης της ΕΜΑΚ που συγκλόνισε το πανελλήνιο

Ο Γιάννης Παπαγιαννάκης, μίλησε για τη φωτογραφία που τον απαθανατίζει να κοιτάζει με απόγνωση, τα προσωπικά αντικείμενα μιας κοπέλας, που είχαν πάνω τους αίμα και κομμάτια σάρκας.

Ο πυροσβέστης της ΕΜΑΚ, Γιάννης Παπαγιαννάκης, είναι το κεντρικό πρόσωπο μιας φωτογραφίας από την τραγωδία στα Τέμπη, που συγκλόνισε το πανελλήνιο. Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε στις πρώτες σκληρές εικόνες που αντίκρισε φτάνοντας στον τόπο της τραγωδίας, αλλά και την συγκλονιστική φωτογραφία.

«Εκείνη τη στιγμή που με απαθανάτισε ο φακός χωρίς να το γνωρίζω, ήμουν πάνω από τα προσωπικά αντικείμενα μιας κοπέλας, ρούχα, καλλυντικά σκεπασμένα με αίμα και κομμάτια από τη σάρκα της», είπε χαρακτηριστικά.

Μίλησε για τη θλίψη και την οργή που ένιωσε φτάνοντας στο σημείο και βλέποντας όλες αυτές τις εικόνες και παραδέχτηκε ότι ενώ έχει λάβει μέρος σε πολλές επιχειρήσεις μετά από δυστυχήματα, αυτή ήταν η δυσκολότερη στιγμή στα 23 χρόνια της καριέρας του.

Τέλος και μεταξύ άλλων, είπε ότι η μεγαλύτερη ανταμοιβή που είχε, ήταν το χειροκρότημα των παιδιών που προπονεί στο κολυμβητήριο, όταν τον υποδέχτηκαν στην πρώτη προπόνηση μετά την τραγωδία.

