Κίνηση στους δρόμους λόγω της απεργίας - Πού εντοπίζονται προβλήματα

Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στους δρόμους της Αττικής. Πού έχει κίνηση.



Ιδιαίτερα αυξημένη είναι από το πρωί η κίνηση των οχημάτων στους δρόμους της Αττικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση από την Τροχαία, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην κάθοδο της Κηφισιάς και της Μεσογείων, στη οδό Λένορμαν, στη Βασιλίσσης Σοφίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Παράλληλα καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών καταγράφονται στην Αττική Οδό από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισιάς στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10'-15' στις εξόδους για Λαμία.

Υπενθυμίζεται ότι στην σημερινή 24ωρη απεργία που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ και το ΕΚΑ συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες της Αθήνας. Οι συρμοί του Μετρό ( Γραμμή 2&3) θα κυκλοφορούν από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα, ενώ η Γραμμή 1 του Μετρό «Πειραιάς - Κηφισιά» και το ΤΡΑΜ θα λειτουργήσουν από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα.

Τέλος, ακινητοποιημένα θα παραμείνουν όλη τη μέρα τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ λόγω 24ωρης απεργίας που αποφάσισε το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ.

