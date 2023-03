Κοινωνία

Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη - Πατέρας μηχανοδηγού: Έτσι έμαθα για την τραγωδία (βίντεο)

Ο Παναγιώτης Βούλγαρης περιγράφει στην εκπομπή "Το Πρωινό" πώς έμαθε για τη σύγκρουση τρένων στα Τέμπη, στην οποίο σκοτώθηκε ο γιος του και συγκλονίζει.

Στο πένθος έχουν βυθιστεί δεκάδες οικογένειες οι οποίες έχασαν τους αγαπημένους τους ανθρώπους στην εθνική τραγωδία των Τεμπών, με τον τραγικό υπολογισμό να ανέρχεται στα 57 θύματα.

Ανάμεσα σε αυτά και ο 35χρονος μηχανοδηγός της εμπορικής αμαξοστοιχίας, Σπύρος Βούλγαρςη, για την απώλεια του οποίου αλλά και για τη στιγμή που έμαθε για το δυστύχημα μίλησε συντετριμμένος στην εκπομπή "Το Πρωινό" ο πατέρας του, Παναγιώτης.

Ο χαρακομένος πατέρας είπε ότι ήταν στο Λιανοκλάδι για το τριήμερο γιατί ο γιος του είχε ρεπό. Την Τρίτη το πρωί μετά την Καθάρα Δευτέρα του ζήτησε να τον καταβέσει στο σταθμό γιατί 11 περνάει το τρένο για Θεσσαλονίκη, να πάει να ξεκουραστώ, γιατί στις 9 το βράδυ είχε τακτικό δρομολόγιο, είπε αρχικά ο Παναγιώτης Βούλγαρης.

Του ευχήθηκε καλό ταξίδι και του ζήτησε να του στείλει ένα μήνυμα όταν φτάσει.

Πώς έμαθε για την τραγωδία

«Εμείς με τη σύζυγό ήμασταν στην Αθήνα στο σπίτι, χαζεύαμε στην τηλεόραση και κάπου στη 1 τα ξημερώματα ακούω από την κρεβατοκάμαρα "Παναγία μου, το παιδί μου". Έτρεξα και ρώτησα τη σύζυγο "τι έγινε;" και μου είπε ότι έγινε η σύγκρουση».

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1, μίλησε και η μητέρα του η οποία δήλωσε πώς βιώνει πολύ δύσκολες στιγμές και τονίζοντας πώς ελπίζει με τον θρήνο να ενωθούν οι 300 της Βουλής για να λύσουν τα προβλήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα.

