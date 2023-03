Αθλητικά

Ηράκλειο: Ξύλο και επεισόδια σε τελικό σχολικού πρωταθλήματος

Μαθητές που βρίσκονταν στις εξέδρες των εγκαταστάσεων ήρθαν στα χέρια με αποτέλεσμα ν’ ακολουθήσουν ντροπιαστικές εικόνες.

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσαν τα επεισόδια που σημειώθηκαν μετά το τέλος του τελικού του σχολικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου μεταξύ του ΓΕΛ Γαζίου και του 2ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου.

Ο τελικός που βρήκε νικητή το ΓΕΛ Γαζίου να επικρατεί του 2ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου με 5-1 πήρε πολύ άσχημη τροπή μετά την ολοκλήρωση του όταν μαθητές που βρίσκονταν στις εξέδρες των εγκαταστάσεων ήρθαν στα χέρια με αποτέλεσμα ν’ ακολουθήσουν ντροπιαστικές εικόνες.

Μαθητές μεταξύ των δύο σχολείων συνεπλάκησαν με αποτέλεσμα να προκύψουν και μικροτραυματισμοί ενώ με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων το επεισόδιο δεν επεκτάθηκε. Ωστόσο η εικόνα ανήλικων παιδιών να έρχονται στα χέρια μόνο αλγεινή εντύπωση μπορούν να προκαλέσουν…

