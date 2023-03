Life

Λιάγκας για δυστύχημα στα Τέμπη: Χάθηκε η μπάλα, σταματάω να ασχολούμαι (βίντεο)

Όλα όσα είπε ο Γιώργος Λιάγκας στην έναρξη της εκπομπής "Το Πρωινό".

Ο Γιώργος Λιάγκας στην έναρξη της εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" αποκάλυψε ότι αποφάσισε να σταματήσει να ασχολείται με το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών και σήμερα ίσως είναι η τελευταία ημέρα που θα το κάνει.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λιάγκας είπε: «Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Θα περάσουμε και σήμερα τις τρεις επόμενες ώρες της ζωής μας μαζί. Θέλω πριν ξεκινήσουμε να πω δύο τρία πράγματα για το πώς αισθάνομαι. Με έχετε δει αυτές τις ημέρες λίγο εκνευρισμένο, λίγο τσαντισμένο. Θέλω να σας πω το αίσθημα που έχω από χθες το απόγευμα, όταν άρχισα να παρακολουθώ τα όσα γίνονται στα social media και τα όσα γίνονται στα κανάλια.

Αισθάνομαι αηδιασμένος και άδειος και κενός από την άλλη. Αποφάσισα από χθες το βράδυ να σταματήσω να ασχολούμαι με το θέμα των Τεμπών. Είπα ότι ό,τι να πω το είπα, είπα αυτό που πίστευα, δημοσιογραφικά κράτησα ίσες αποστάσεις, όφειλα να κάνω αυτό που μου έλεγε η καρδιά και το μυαλό μου. (…)

Από εκεί και πέρα, όταν είδα ότι η μπάλα έχει χαθεί τις τελευταίες ώρες και πάει αλλού. Νομίζω πια, δεν ξέρω ειλικρινά… Σήμερα θα ασχοληθούμε, αλλά ίσως να είναι και η τελευταία ημέρα. Σας το λέω ειλικρινά, δεν αξίζει. Αντί να ασχολούμαστε με την ουσία, με τις ευθύνες, και την ατομική του σταθμάρχη και μετά από όσα είδαν χθες το φως της δημοσιότητας, αντιλαμβανόμαστε ότι ο άνθρωπος είχε τρικυμία εν κρανίω. Προφανώς υπάρχει και συλλογική ευθύνη όσων ήταν από πάνω του και όλων όσων κυβέρνησαν και έφτιαξαν αυτό το μπάχαλο στον ΟΣΕ.

Από εκεί και πέρα βλέπω ότι εδώ και μερικές ώρες η μπάλα έχει πάει σε άλλο γήπεδο και αυτό που αφορά είναι τι λέει ο Κανάκης για τον Πορτοσάλτε, τι λέει ο Πορτοσάλτε για τον Κανάκη, τι λένε για τον Άδωνι Γεωργιάδη, τι λέει ο Μουτσινάς για τους άλλους. Προσέξτε, δεν κρίνω καθόλου τη γνώμη κανενός. Καλά κάνουν όλοι κι έχουν γνώμη. Βλέπω ότι το παιχνίδι πάει αλλού, κι αυτό με θλίβει και με αδειάζει. Καλό είναι να κάνουμε κριτική, αλλά τώρα που αρχίζουμε να σφαζόμαστε μεταξύ μας –γιατί αυτό γίνεται- και να βγάζουμε παλαιότερα απωθημένα, δεν προσφέρουμε τίποτα».

Ό,τι ήταν να πω το είπα. Υπάρχουν άλλοι δημοσιογράφοι και ρεπόρτερ, που κάνουν το ρεπορτάζ καλύτερα από εμένα, ας βγαίνει το ρεπορτάζ. Αλλά πια, στο βαθμό που ασχολούμασταν, εγώ αποφάσισα να μην ξανασχοληθώ. Δεν έχει νόημα. Κατεγράφησαν όλα όσα είχαμε να πούμε. Στο παιχνιδάκι των προσωπικών αντεγκλήσεων, των παλιών απωθημένων που με ένα κάδρο 57 φερέτρων πάνε να βγάλουν ο ένας το μάτι του άλλου… Ντρέπομαι, έχω αηδιάσει, έχω αδειάσει και ειλικρινά σας μιλώ –και θέλω να με συγχωρήσετε- αρνούμαι να συμμετάσχω. Συγγνώμη γι’ αυτόν τον μονόλογο».





