Κορονοϊός – Βόλος: Αφαιρέθηκε δια βίου η άδεια σε αντιεμβολιαστή γιατρό

Ποιες ήταν οι καταγγελίες σε βάρος του γιατρού, που οδήγησε στην απόφαση αυτή, η οποία είναι η πρώτη ανάλογη στα χρονικά όλων των ιατρικών συλλόγων της χώρας.

Την αφαίρεση διά βίου της άδειας άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος αποφάσισε για αντιεμβολιαστή γιατρό ο Ιατρικός Σύλλογος Βόλου, μετά από επώνυμες καταγγελίες στον Σύλλογο.

Η απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου ήταν ομόφωνη και είναι η πρώτη φορά στα ιστορικά χρονικά, σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας, που αφαιρείται για πάντα η άδεια από γιατρό να ασκεί τα καθήκοντά του, σε μία υπόθεση που απασχολούσε το συνδικαλιστικό όργανο των γιατρών της Μαγνησίας από τον Δεκέμβριο του 2021.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Βόλου, με συνεχείς συνεδριάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου, αφαίρεσε από τον συνάδελφο γιατρό διά βίου την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και του επέβαλε χρηματικό πρόστιμο, αλλά η ποινή είναι εφέσιμη, ενώ δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Ο συγκεκριμένος γιατρός, τον οποίο είχαν καταγγείλει για δύο υποθέσεις, ελεγχόταν από το Πειθαρχικό του Ιατρικού Συλλόγου Βόλου. Η πρώτη καταγγελία αφορούσε στις αντιεπιστημονικές απόψεις του σχετικά με την πανδημία της covid-19 και τον εμβολιασμό, αφού χορηγούσε, σύμφωνα με τους καταγγέλοντες, κοκτέιλ αντιβιοτικών, βιταμινών και ασπιρινών. Η δεύτερη υπόθεση ήταν, πάντα σύμφωνα με τις καταγγελίες, ότι προέτρεπε τους ασθενείς να αρνηθούν νοσηλεία τους σε νοσοκομείο. Υπήρξε και πάλι επώνυμη καταγγελία από κάτοικο του Βόλου ότι έχασε τη σύζυγό του εξαιτίας των συμβουλών του συγκεκριμένου γιατρού με αποτέλεσμα όταν η γυναίκα μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο νοσοκομείο η κατάστασή της να μην είναι αναστρέψιμη μέχρι που έφυγε από τη ζωή.

Εν τω μεταξύ, στον Ιατρικό Σύλλογο Βόλου είχαν γίνει και άλλες καταγγελίες για τις μεθόδους του γιατρού γι αυτό και η απόφαση για την αφαίρεση της άδειας άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος ήταν ομόφωνη.

