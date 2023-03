Οικονομία

Ηράκλειο: Ανοίγει η τουριστική περίοδος με την πρώτη πτήση από το εξωτερικό

Το διήμερο 25 και 26 Μαρτίου αναμένεται η άφιξη ενός μεγάλου αριθμού πτήσεων που θα φτάσουν τις 30.

Με πτήση από το Μπρίστολ της Μεγάλης Βρετανίας προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης» εκκινεί σήμερα τυπικά, η τουριστική περίοδος για την Κρήτη, με την κίνηση των αεροσκαφών, να δείχνει ότι μια μαζική άφιξη επισκεπτών, αναμένεται την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου. Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη του αεροδρομίου Ηρακλείου Γιώργο Πλιάκα η πτήση που φτάνει σήμερα στο Ηράκλειο είναι η πρώτη προγραμματισμένη πτήση από το εξωτερικό, ενώ το διήμερο 25 και 26 Μαρτίου αναμένεται η άφιξη ενός μεγάλου αριθμού πτήσεων που θα φτάσουν τις 30.

«Ξεκινά η τουριστική περίοδος για το αεροδρόμιο και το νησί, είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τους επισκέπτες μας και είμαστε αισιόδοξοι και γι' αυτή τη χρόνια» ανέφερε ο κ. Πλιάκας, ο οποίος διευκρίνισε ότι και οι εργασίες ασφαλτόστρωσης που έγιναν σε ένα τμήμα διαδρόμου του αεροδρομίου, έχουν ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης Μιχάλη Βλατάκη, η σεζόν θα ανοίξει δειλά από τις 25 Μαρτίου με κάποιες πτήσεις τσάρτερ και κάποια ξενοδοχεία που θα ανοίξουν, ενώ περισσότερη κίνηση θα καταγραφεί από τις 8 Απριλίου. Όπως τόνισε «στα τέλη του Απρίλη με αρχές Μαΐου θα ανοίξουν σχεδόν στο σύνολό τους τα ξενοδοχεία για να υποδεχθούν τους επισκέπτες μας». Ο κ. Βλατάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη σεζόν, εκτιμώντας ότι «θα πάμε τουλάχιστον όπως πέρυσι όσον αφορά τους αριθμούς και ελπίζουμε να μη χρειαστεί να κάνουμε προσφορές, ούτως ώστε να έχουμε και καλά οικονομικά αποτελέσματα».

