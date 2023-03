Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη - Κωνσταντινίδης: Ξεσπά για τον χαμό της μητέρας του (βίντεο)

Ο πρωταθλητής των κρίκων μιλά στην εκπομπή "Το Πρωινό" για τη μητέρα του που χάθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών και συγκινεί.

Ξεσπά μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Το Πρωινό' ο πρωταθλητής των κρίκων, Χριστόφορος Κωνσταντινίδης μία εβδομάδα μετά την εθνική τραγωδία στα Τέμπη, θύμα της οποία ήταν και η μητέρα του.

Ο νεαρός αθλητής αρχικά είπε: «Η μητέρα μου ήταν από Λάρισα, εκεί με γέννησε, μετακομίσαμε Θεσσαλονίκη που είναι ο μπαμπάς. Ο παππούς της μητέρας μου δούλευε στα τρένα, αγόρασε σπίτι δίπλα στον σταθμό για να ακούει τα τρένα όταν πήρε σύνταξη. Τώρα δεν θέλω να δω τρένο, φοβάμαι να βάλω το παιδί μου μέσα σε τρένο. Η μητέρα μου ήταν πιθανό να ήταν στο τρίτο βαγόνι γιατί δεν είχε βγάλει ηλεκτρονικό εισιτήριο… Δεν ξέρουμε όμως…. Εντελώς τυχαία δεν ήταν και η μικρή μου αδελφή μαζί, 20 χρονών».

Όσο για το πώς έμαθε για το δυστύχημα, ο πρωταθλητής κρίκων είπε: «Με ενημέρωσε η μικρή μου αδελφή ότι έχει γίνει αυτό το έγκλημα, όχι δυστύχημα, ότι η μαμά ήταν στο τρένο. Καταλαβαίνετε, ότι έχω να κοιμηθώ από τότε. Οι οικογένειες δεν βλέπουν τηλεόραση» και πρόσθεσε: «Έχουν αναλάβει οι δικηγόροι, όλοι θα πληρώσουν, δεν είναι μόνο ο σταθμάρχης, είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης, Θα πληρώσουν όλοι και αυτοί που είναι τώρα και αυτοί που ήταν κάποτε είναι όλοι υπεύθυνοι. Υπεύθυνοι μπορεί να είναι και κάποιοι συνάδελφοί σας που πήραν επιστολές και δεν τις δημοσίευσαν.

Και συνέχισε: "Παίρνω αυτό το τρένο από παιδάκι, δεν γνωρίζω άνθρωπο που να μην έχει μπει σε αυτό το τρένο. Τόσα χρόνια είναι απόπειρα δολοφονίας που μπαίνουμε σε αυτό το τρένο. Αυτοί που είναι από πάνω έχουν το θράσος και βγαίνουν και μιλάνε που το λιγότερο που θα έπρεπε να κάνουν είναι να παραιτηθούν.

Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να θρηνήσω τη μητέρα μου αν δεν δικαιωθεί, όχι μόνο εκείνη όλοι όσοι ήταν στο τρένο», ενώ τόνισε κανένας από την πολιτεία δεν του έχει τηλεφωνήσει.".

