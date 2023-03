Κοινωνία

Περιστέρι: Τσακώθηκαν και τον χτύπησε με τσεκούρι στο κεφάλι

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ένας 24χρονος επιτέθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης 7 Μαρτίου με τσεκούρι σε 22χρονο, στο Περιστέρι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 22:30, στην οδό Αγίου Ιερόθεου, οι δύο νεαροί συνεπλάκησαν μεταξύ τους και σε κάποια στιγμή ο 24χρονος χτύπησε με τσεκούρι στο κεφάλι τον 22χρονο.

Ο τελευταίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο "Αττικόν", όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

