Τροχαίο δυστύχημα: Συνελήφθη ο οδηγός που εγκατέλειψε το θύμα του

Οι αστυνομικοί εξακρίβωσαν τα στοιχεία του οδηγού του αυτοκινήτου και αργά χθες το βράδυ τον συνέλαβαν σε περιοχή της Ναυπάκτου.

Ένας άνδρας συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης στη Ναύπακτο, ο οποίος κατηγορείται για πρόκληση θανατηφόρου τροχαίου με εγκατάλειψη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος, οδηγώντας χθες τα ξημερώματα αυτοκίνητο στην παλαιά εθνική οδό Αντιρρίου - Λιδωρικίου, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα ένα 50χρονο που κινούταν πεζός, εγκαταλείποντας στη συνέχεια τον τόπο του τροχαίου.

Στο πλαίσιο ερευνών που έκαναν οι αστυνομικοί του τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας, εξακρίβωσαν τα στοιχεία του οδηγού του αυτοκινήτου και αργά χθες το βράδυ τον συνέλαβαν σε περιοχή της Ναυπάκτου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου.

