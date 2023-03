Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη – απεργία: Μεγάλες συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ραντεβού σε διαφορετικά σημεία, έδωσαν εργαζόμενοι, νέοι, συνδικάτα και συλλογικότητες, με μαζική συμμετοχή.

Σε εξέλιξη είναι μαζικό συλλαλητήριο της ΑΔΕΔΥ, εργατικών σωματείων, φοιτητικών συλλόγων και οργανώσεων της Αριστεράς στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο 24ωρης πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργίας που έχει κηρυχθεί για σήμερα. Με κεντρικό σύνθημα «8 Μάρτη παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Οι ζωές μας μετράνε. Να μπει τέρμα στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων», οι διαδηλωτές και οι διαδηλώτριες πραγματοποιούν πορεία μέχρι το Σύνταγμα.

Συγκεκριμένα, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του Γενικού Συμβουλίου, αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργίας για σήμερα, Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023, μετατρέποντας τη στάση εργασίας για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας σε απεργία, με κύρια αιτήματα να μπει τέρμα στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Παράλληλα μεγάλη και μαζική συγκέντρωση πραγματοποιεί αυτή την ώρα το ΠΑΜΕ στα Προπύλαια. Πλήθος συνδικάτων, εργατικών κέντρων, φοιτητικών συλλόγων καθώς και μαθητές έχουν συγκεντρωθεί αυτή την ώρα στα Προπύλαια και θα κατευθυνθούν προς τη Βουλή. Βασική διεκδίκηση του ΠΑΜΕ είναι «να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες και να τιμωρηθούν οι πραγματικοί υπεύθυνοι για το δυστύχημα στα Τέμπη».

Μεταξύ άλλων, το ΠΑΜΕ διεκδικεί «άμεσα μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, των μέσων και των συστημάτων ασφαλείας στις μεταφορές, καθώς και άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας σε όλους τους χώρους δουλειάς». Μάλιστα, όπως επισημαίνει, αγωνίζεται «για σύγχρονες, ασφαλείς, φθηνές μεταφορές σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, κόντρα στην πολιτική που βάζει την ασφάλεια των επιβατών και τα δικαιώματα των εργαζομένων στο ζύγι του κόστους και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, αλλά και για εργαζόμενους στις μαζικές μεταφορές με σταθερή δουλειά και σύγχρονα δικαιώματα».

Επιπλέον, οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και εργατικά σωματεία έχουν Συγκεντρωθεί και στα Χαυτεία και θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Σύνταγμα. Παράλληλα το Εργατικό Κέντρο Αθήνας θα συγκεντρωθεί στην Πλατεία Συντάγματος στο πλαίσιο 24ωρης απεργίας που έχει κηρύξει. Αυτή την ώρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να διακοπεί για λίγη ώρα η συνεδρίαση στην Βουλή, ώστε οι βουλευτές να μπορέσουν να βγουν στο συλλαλητήριο και να ενώσουν τις φωνές τους με τους πολίτες, με τον Προεδρεύοντα την στιγμή εκείνη Χαράλαμπο Αθανασίου να απαντά στον Πάνο Σκουρλέτη ότι η Βουλή έχει τιμήσει τα θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη και ότι θα μεταφέρει το αίτημα του στον Πρόεδρο της Βουλής.

Μετά από λίγη ώρα, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ είπε πως δεν απαντήθηκε το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και ανακοίνωσε ότι εάν δεν διακοπεί η συνεδρίαση, ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποχωρήσει από τις εργασίες της Βουλής για μια ώρα, «για να είμαστε δίπλα στην κοινωνία».

Με το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ συμφώνησε το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος νωρίτερα παρέστη στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ.

Σε δήλωση του, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ ανέφερε πως «Δεν φταίει η κακιά η ώρα, ούτε η κακιά η χώρα, φταίνε το καπιταλιστικό κέρδος και όσοι κυβέρνησαν και κυβερνάνε αυτή τη χώρα. Αυτό το σύνθημα αντηχεί σήμερα απ' άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα, σε όλη τη χώρα. Είναι μεγάλες, αισιόδοξες, μεγαλειώδεις οι απεργιακές συγκεντρώσεις, τα συλλαλητήρια των εργατικών συνδικάτων, των φοιτητικών συλλόγων, των μαθητικών κοινοτήτων, άλλων λαϊκών οργανώσεων, μαζικών οργανώσεων και φορέων του λαού μας. Συνεχίζουμε!»

Ο Γραμματέας της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, βουλευτές και στελέχη του κόμματος και της νεολαίας του κόμματος συμμετείχαν στις σημερινές απεργιακές κινητοποιήσεις, που κήρυξαν η ΑΔΕΔΥ και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθηνών. Στην Πλατεία Συντάγματος ο κ. Σπυρόπουλος δήλωσε «Λίγες ημέρες μετά την εθνική τραγωδία ο ελληνικός λαός ζητά να έρθουν όλα στο φως. Να υπάρχει δικαιοσύνη και κυρίως ένα κράτος που να εγγυάται την ασφάλεια προς όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα στη νέα γενιά του τόπου, που θέλει να δει ότι κάτι πραγματικά αλλάζει».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Βόλος: Αφαιρέθηκε δια βίου η άδεια σε αντιεμβολιαστή γιατρό

Αττική Οδός: Επεισοδιακή καταδίωξη κακοποιών

Τροχαίο δυστύχημα: Συνελήφθη ο οδηγός που εγκατέλειψε το θύμα του