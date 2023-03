Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: "Βουτιά" θανάτου με αυτοκίνητο στον Θερμαϊκό (εικόνες)

Τι είπε στο κινητό του λίγο πριν την μοιραία βουτιά. Η συγκλονιστική μαρτυρία μιας γυναίκας.

Τέλος στη ζωή του έδωσε ένας άντρας στην παραλία της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Τετάρτης, μπροστά στα έντρομα μάτια περαστικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας έπεσε στη θάλασσα με το όχημά του αφού πρώτα είχε δεθεί για να μη μπορέσει να γλιτώσει. Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του Ποσειδωνίου γύρω στις 13:00.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, του λιμενικού και της πυροσβεστικής, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Μία γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο περιέγραψε στο thestival.gr καρέ καρέ τα όσα είδε. “Είδαμε ένα αυτοκίνητο και μέσα έναν άνδρα γύρω στα 40 ετών. Μιλούσε στο τηλέφωνο και είπε “τώρα θα δεις”. Το αυτοκίνητο ήταν σε κίνηση, με ανοιχτό παράθυρο αλλά νομίζαμε ότι θα παρκάρει. Όταν γύρισα για να το δω ξανά, έπεσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα στη θάλασσα. Καλέσαμε άμεσα την αστυνομία και την πυροσβεστική. Ήρθαν πολύ γρήγορα” αναφέρει χαρακτηριστικά.

