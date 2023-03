Τοπικά Νέα

Βόλος: Πήγαν να της πουλήσουν κάλτσες και την “έγδυσαν”

Δυο γυναίκες κατάφεραν να εξαπατήσουν μια ηλικιωμένη γυναίκα και να φύγουν από το σπίτι της με πλούσια λεία.

Δύο γυναίκες, που προσποιήθηκαν τις πωλήτριες μπήκαν σε σπίτι ηλικιωμένης στο Βόλο, και έκλεψαν 10.000 ευρώ σε μετρητά καθώς και κοσμήματα.

Χθες συνελήφθη, η μια από τις δύο γυναίκες από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας, ενώ αναζητείται η συνεργός της.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας: προχθές (06-03-2023) το μεσημέρι, οι δύο γυναίκες πήγαν σε σπίτι της πόλης όπου διαμένει ηλικιωμένη και με το πρόσχημα της πώλησης αντικειμένων (κάλτσες), μπήκαν στο εσωτερικό του σπιτιού.

Στη συνέχεια, μία γυναίκα, τη στιγμή που η άλλη απασχολούσε την ηλικιωμένη, άρπαξε από την κρεβατοκάμαρα το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ, καθώς και διάφορα κοσμήματα (χρυσούς σταυρούς, χρυσά δαχτυλίδια κ.α.).

