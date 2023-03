Life

“The 2Night Show”: Λάμη, Σάλτη και Γρηγοριάδης στην παρέα του Γρηγόρη (εικόνες)

Με ξεχωριστούς καλεσμένους και ενδιαφέρουσες συζητήσεις και αποκαλύψεις θα μας κρατήσει συντροφιά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1, το βράδυ της Τετάρτης.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Γιώργο Γρηγοριάδη.

Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος και παρουσιαστής μοιράζεται την επαγγελματική και προσωπική του πορεία, από τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό της Πέλλας μέχρι την ειδησεογραφία «πρώτης γραμμής», στην Αθήνα. Τι θυμάται από το πρώτο του ρεπορτάζ, όταν βρέθηκε κυριολεκτικά στον αέρα της Θεσσαλονίκης; Ποια τραγικά γεγονότα τον «λύγισαν» και δεν θα τα ξεχάσει ποτέ; Σε ποια αποστολή του βίωσε τον «πραγματικό πόλεμο»;

Επίσης, μιλάει για την όμορφη οικογένεια που έχει δημιουργήσει και περιγράφει την «ιδιαίτερη» πρόταση γάμου που έκανε στη σύζυγό του, Θεοδώρα, και τις αντιδράσεις των παιδιών του, όταν αποφάσισαν να μετακομίσουν στην Αθήνα.

Τέλος, αναφέρεται στην πολυετή συνεργασία του με τον Γιώργο Παπαδάκη, ενώ η Μαρία Αναστασοπούλου ανοίγει την πόρτα του γραφείου τους και αποκαλύπτει άγνωστες ιστορίες από τη «συγκατοίκησή» τους.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και η Χριστίνα Σάλτη. Η ταλαντούχα τραγουδίστρια εξηγεί τους λόγους που νιώθει «άβολα», όταν κάποιος θέλει να την βοηθήσει και αποκαλύπτει πώς αντιδρά, όταν ερωτεύεται. Γιατί θαυμάζει την πρόταση γάμου που έκανε ο Διονύσης Σχοινάς στην Καίτη Γαρμπή;

Τι ζητούσε «επίμονα» από τον συνθέτη Κώστα Μηλιωτάκη; Πώς προέκυψε η επανεκτέλεση του τραγουδιού «Παράλληλη αγάπη»;

Τι λέει για την «παράλληλη διεκδίκηση» του τραγουδιού, που προέκυψε με τη συνάδελφό της Ανδρομάχη και ποια είναι σήμερα η σχέση τους;

Τέλος, θυμάται την εποχή που έκανε φωνητικά στον Γιώργο Τσαλίκη, αποκαλύπτει τι «ζήλευε» στην εμφάνισή του και με τη συνοδεία κιθάρας ερμηνεύει αγαπημένα τραγούδια.

Στο αποψινό «The 2Night Show», ο Γρηγόρης υποδέχεται και τη Νίκη Λάμη. Εντυπωσιακή, ταλαντούχα και φανερά ανήσυχο πνεύμα, αποκαλύπτει προσωπικές και επαγγελματικές πτυχές της ζωής της.

Για ποιο λόγο έβαλε τα κλάματα, όταν ο Μιχάλης Ρέππας της πρότεινε να συμμετέχει στη σειρά «Μαίρη, Μαίρη, Μαίρη»; Γιατί δεν την φοβούνται οι άντρες; Έχει απατήσει ποτέ σύντροφό της; Ποια «σκιά» ανακάλυψε ότι υπάρχει στη ζωή της;

Επίσης, μιλάει για τη γνωστή τραγουδίστρια γιαγιά της, μοιράζεται τα όνειρά της για τη δημιουργία οικογένειας και εκφράζεται με ενθουσιασμό για τη συμμετοχή της στο «Έτερος Εγώ-Νέμεσις».

Τέλος, «υποδέχονται» μαζί με τον Γρηγόρη την Άνοιξη, απαγγέλοντας ποίηση και επιδίδονται σε έναν αγώνα «συνεννόησης», φορώντας και οι δύο ακουστικά.

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στις 23:30

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow

