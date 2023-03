Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: Τα Τέμπη, το συλλογικό τραύμα και οι “σπάνιες” παθήσεις στην Ελλάδα

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 11η χρονιά, παρουσιάζει στην εκπομπή «Υγεία πάνω απ’ όλα», τα σημαντικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τη σωματική και την ψυχική μας υγεία μέσα από εμπεριστατωμένες ιατρικές και επιστημονικές συμβουλές και τη δημοσιοποίηση νέων ελληνικών και διεθνών ερευνών για τη διατροφή, τις σωματικές παθήσεις και τις ψυχικές διαταραχές.

Σάββατο, 11 Μαρτίου, στις 10:00

Νέα μελέτη για τους πυκνούς μαστούς: Πώς πρέπει να ελέγχονται οι γυναίκες με βάση τις επιστημονικές οδηγίες;

Σχολικός εκφοβισμός: Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε;

Οι σπάνιες παθήσεις που πλήττουν 800.000 ανθρώπους στην Ελλάδα.

ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Κινητή ντουζιέρα στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου προσφέρει τη δυνατότητα σε άστεγους να φροντίσουν τον εαυτό τους.

Κυριακή, 12 Μαρτίου, στις 10:00

Συλλογικό τραύμα από την τραγωδία στα Τέμπη. Πώς το αντιμετωπίζουν τα νέα παιδιά; Πώς το αντιμετωπίζουν τα νέα παιδιά;

Νέα εξελιγμένη μέθοδος για απώλεια κιλών με clip στο στομάχι.

Cupping Therapy: Νέα δεδομένα για το πώς επιδρά στα μυοσκελετικά προβλήματα.

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Πότε τα αυγά και οι ορμόνες γίνονται πρόβλημα για τους παπαγάλους μας;

