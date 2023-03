Πολιτισμός

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ - ΕΕΣ: 3η ανθρωπιστική αποστολή στην Τουρκία (εικόνες)

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αποστέλλει νέα βοήθεια στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας, ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια, με την συμβολή του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, για την συγκέντρωση χρημάτων και βασικών ειδών διαβίωσης.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), με πρωτοβουλία του Προέδρου Dr. Αντώνιου Αυγερινού και βρισκόμενος σε συνεχή επικοινωνία και συνεννόηση με την Τουρκική Ερυθρά Ημισέληνο, αποστέλλει την Παρασκευή (10/3) την 3η μεγάλη ανθρωπιστική βοήθεια στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας (Μπελέν), προκειμένου να συνδράμει τους χιλιάδες πληγέντες που έχουν μείνει χωρίς στέγη και στερούνται ακόμα και των βασικών ειδών διαβίωσης.

Συγκεκριμένα, η ανθρωπιστική αποστολή του Ε.Ε.Σ. θα αναχωρήσει την Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 9 π.μ., από τις Κεντρικές Αποθήκες του Ε.Ε.Σ. στον Κολωνό (Άστρους 111-113). Η ανθρωπιστική βοήθεια του Ε.Ε.Σ. θα αποσταλεί στην Τουρκία με τρία (3) φορτηγά του Ε.Ε.Σ και διασωστικό όχημα, μεταφέροντας περίπου 40 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας (σκηνές, τρόφιμα μακράς διάρκειας, κουβέρτες υπνόσακους, είδη ατομικής υγιεινής κ.α.) τα οποία έχουν συλλεχθεί από την αγάπη και την αλληλεγγύη του Ελληνικού λαού σε όλη τη χώρα.

Η ανθρωπιστική βοήθεια του Ε.Ε.Σ. θα παραδοθεί απευθείας στις αποθήκες της Τουρκικής Ερυθράς Ημισελήνου στο Μπελέν.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα συνεχίσει με αμείωτο ρυθμό τις ανθρωπιστικές αποστολές σε Τουρκία και Συρία. Για να δείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε τους πληγέντες του καταστροφικού σεισμού μέσω του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.redcross.gr/

Για ακόμη μία φορά, με απόλυτο αίσθημα ευθύνης, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, με πρωτοβουλία του Προέδρου του, Θοδωρή Κυριακού, στέκεται στο πλευρό ανθρώπων που έχουν ανάγκη και δοκιμάζονται, ανεξαρτήτως θρησκεύματος και εθνικότητας.

Αναγνωρίζοντας την τεράστια ανθρωπιστική κρίση που έχουν προκαλέσει οι αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις, που έπληξαν την νοτιοανατολική Τουρκία και την Συρία, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων πολιτών και αναγκάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ απευθύνει κάλεσμα στους συμπολίτες μας, για συγκέντρωση οικονομικής και κάθε άλλης βοήθειας προς ενίσχυσή των πληγέντων.

Το ποσό που θα συγκεντρωθεί, θα ενισχύσει τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλει ο Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ερυθρά Ημισέληνο, για να συνδράμει τους σεισμόπληκτους.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με την αμέριστη στήριξη του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, συγκεντρώνει οικονομική ενίσχυση για τους σεισμοπαθείς, μέσω δωρεών στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

Τράπεζα: EUROBANK,

Δικαιούχος: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ,

Αρ. Λογ/σμού: 0026.0240.30.0201205013,

IBAN: GR2602602400000300201205013 ,

Ένδειξη: “Σεισμός”».