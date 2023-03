Κοινωνία

Δίκη Πισπιρίγκου: Η κατάθεση της νοσηλεύτριας του Καραμανδάνειου που φρόντισε τη Τζωρτζίνα

«Μου ανέφεραν πως είναι ένα παιδάκι που έχει χάσει τα αδελφάκια του και ότι είναι ιδιαίτερη περίπτωση», ανέφερε για τη Τζωρτζίνα.

Η νοσηλεύτρια κατέθεσε πως είχε βάρδια στις 8 Απριλίου του 2021, όταν έγινε εισαγωγή της Τζωρτζίνας, καθώς και την επόμενη ημέρα.

«Την Πέμπτη 8 του μήνα μού ανέφεραν ότι είναι ένα παιδάκι που έχει χάσει τα αδελφάκια του και ότι είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Όλα τα παιδιά φροντίζουμε και φροντίσαμε και αυτό. Μας είπαν ότι έκανε πιθανό επεισόδιο σπασμών... Κατά τη διάρκεια της απογευματινής μου βάρδιας το παιδί ανέβασε σφυγμούς, στο όριο όμως. Ο γιατρός τής έκανε καρδιογράφημα και μας είπε να την παρακολουθούμε.

Την επόμενη ημέρα (9 Απριλίου) έγινε εγκεφαλογράφημα και ήταν καλό. Οι γιατροί είπαν ότι το παιδί είχε καλή κλινική εικόνα και ότι δεν υπάρχει λόγος να παραμείνει στο νοσοκομείο και πως έπρεπε να πάρει και εξιτήριο καθώς ήταν περίοδος covid... Ενημερώθηκε η μητέρα πως το παιδί είναι καλά (και μπορούσε να φύγει). Εκεί η μητέρα μας είπε "μα είναι καλά αυτό το παιδί; Του δίνετε εξιτήριο;"» είπε χαρακτηριστικά η νοσηλεύτρια.

Η μάρτυρας είπε πως η Τζωρτζίνα δεν βγήκε και ο γιατρός τούς είπε να την παρακολουθούν.

Σύμφωνα με την κ. Τσεντούρου, οι γιατροί είχαν συστήσει στους γονείς να πάνε τη Τζωρτζίνα σε παιδοψυχολόγο ώστε να λάβει βοήθεια για να αντιμετωπίσει την απώλεια των δύο μικρότερων αδελφών της.

Όπως κατέθεσε η μάρτυρας, την επόμενη μέρα η Ρούλα Πισπιρίγκου ειδοποίησε και πάλι ότι το παιδί δεν είναι καλά και τους είπε πως «δεν μπορεί να ανασάνει και είναι μελανό. Πήγαμε στο δωμάτιο και το παιδί ήταν χλωμό και το παρακολουθούσαμε».

Πρόεδρος: Λέτε στην κατάθεσή σας ότι στις 9 Απριλίου πήγατε και είδατε το παιδί χλωμό με τάση προς έμετο.

Μάρτυρας: Ναι, επανήλθε αμέσως το χρώμα του και δεν έκανε εμετό.

Πρόεδρος: Ποιος γιατρός συνέστησε στους γονείς το παιδί να δει παιδοψυχολόγο;

Μάρτυρας: Δεν θυμάμαι, ειπώθηκε την ώρα της επίσκεψης στις 9 Απριλίου όταν οι γιατροί θα έδιναν το εξιτήριο.

Εισαγγελέας: Μας είπατε ότι σας είπε η μητέρα ότι το παιδί ήταν μελανό; Ήταν, όταν πήγατε εσείς, μελανό;

Μάρτυρας: Όχι ήταν ωχρό και μετά από πέντε λεπτά επανήλθε.

Εισαγγελέας: Η Τζωρτζίνα είχε ανεβάσει πυρετό;

Μάρτυρας: Στη βάρδιά μου όχι.

Εισαγγελέας: Μιλήσατε με το παιδί; Πώς καταλάβατε ότι είχε τάση προς εμετό;

Μάρτυρας: Προσπαθούσε να κάνει εμετό αλλά δεν μπορούσε.

Εισαγγελέας: Η μητέρα πώς αντιδρούσε; Ήταν εκεί;

Μάρτυρας: Δεν θυμάμαι... περίμενε να πουν οι γιατροί.

Κατά την εξέταση της μάρτυρα από τον συνήγορο υπεράσπισης της κατηγορουμένης, ο κ. Κούγιας επεσήμανε πως η νοσηλεύτρια, στην ανακριτική κατάθεσή της, είχε πει πως η μητέρα «μας ειδοποίησε ψύχραιμα», γεγονός που επέδρασε στο να ενοχοποιηθεί η Ρούλα Πισπιρίγκου.

Επίσης, ο κ. Κούγιας ρώτησε τη μάρτυρα γιατί στα έγγραφα του νοσοκομείου έγραψε πως η Τζωρτζίνα εμφάνισε στις 9 Απριλίου «βήχα και εμετό», ενώ σήμερα αναφέρθηκε σε «λίγα σάλια»;.

Μάρτυρας: Δεν έκανε εμετό. Στη πρώτη φορά που μας φώναξε η μητέρα μάς έδειξε το νεφροειδές (σκεύος) και είχε μέσα λίγα σάλια. Γράφω ό,τι μας ενημέρωσε η μητέρα, ότι εμφάνισε βήχα και εμετό…

Αλ. Κούγιας: Δεν το γράφετε αυτό, είναι σαν να είναι δικό σας.

Πρόεδρος: Γιατί δεν το λέτε ξεκάθαρα στην κατάθεσή σας; Γιατί στο ιστορικό φαίνεται σαν να το λέτε εσείς και όχι σαν να σας ενημερώνει η μητέρα. Μπορείτε να μας το διευκρινίσετε; Γιατί υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση;

Μάρτυρας: Εμετός είναι και το ένα εμετός και το άλλο…

Πρόεδρος: Γιατί αυτά δεν τα είπατε στην ανακρίτρια;

Μάρτυρας: Δεν ρωτήθηκα για όλες αυτές τις λεπτομέρειες.

Η μάρτυρας κλήθηκε να διευκρινίσει αν είδε τη Τζωρτζίνα μελανή όπως είπε η μητέρα ή ωχρή όπως κατάθεσε η ίδια.

Αλ. Κούγιας: Αποκλείεται να ήταν μελανό και η μελανότητα να μεταβλήθηκε σε ωχρότητα;

Μάρτυρας: Δεν το γνωρίζω.

Αλ. Κούγιας: Πόση ώρα κρατάει η μελανότητα;

Μάρτυρας: Δευτερόλεπτα.

Αλ. Κούγιας: Άρα;

Μάρτυρας: Δευτερόλεπτα κρατάει όταν χορηγούμε οξυγόνο, εδώ δεν είχε χορηγηθεί οξυγόνο.

Αλ. Κούγιας: Και γιατί βάλατε οξύμετρο;

Μάρτυρας: Όταν μελανιάζει ένα παιδί για αυτό βάζουμε το οξύμετρο για να δούμε…

Η δίκη διεκόπη στις 12:00 λόγω της συμμετοχής δικηγόρων και δικαστικών υπαλλήλων στην κινητοποίηση για τα Τέμπη και θα συνεχιστεί την Τρίτη 14 Μαρτίου.

