Market pass: Πώς θα λειτουργήσει στις λαϊκές αγορές

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Παννατική Ομοσπονδία Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

Με ανακοίνωσή της η Παναττική Ομοσπονδία Πωλητών Λαϊκών Αγορών, αναφέρει τι ενέργειες πρέπει να κάνουν οι πωλητές για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί το market pass και σε λαϊκές αγορές.

«Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τη Γενική Γραμματεία Εμπορείου και Προστασίας Καταναλωτή, όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να ενεργοποιήσουν την είσπραξη χρημάτων μέσω άυλων πιστωτικών καρτών που εντάσσονται στο πρόγραμμα market pass, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τράπεζες που συνεργάζονται για την παροχή των τερματικών POS που κατέχουν, προκειμένου να τους ενεργοποιήσουν επιπλέον τον απαιτούμενο κωδικό εμπόρου 5499 (διάφορα καταστήματα τροφίμων), ούτως ώστε να καταστεί συμβατό το τερματικό POS με την άυλη κάρτα του market pass», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Παναττική Ομοσπονδία Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

