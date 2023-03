Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Ταυτοποιήθηκε η σορός του 56ου νεκρού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολοκληρώθηκε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας η εργαστηριακή εξέταση των βιολογικών υλικών καθώς και η ανάλυση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Ολοκληρώθηκε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας η εργαστηριακή εξέταση των βιολογικών υλικών καθώς και η ανάλυση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, που αφορούσαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην είσοδο της κοιλάδας των Τεμπών.

Συνολικά ταυτοποιήθηκαν 56 νεκροί, οι οποίοι προέκυψαν μέσω της συγκριτικής ανάλυσης 58 βιολογικών υλικών που ελήφθησαν από συγγενείς θυμάτων ή προσωπικά αντικείμενα αυτών, καθώς και 108 δειγμάτων που ελήφθησαν από σορούς ή σωματικά μέλη.

Σημειώνεται ότι, και τα 108 ληφθέντα δείγματα σορών ή σωματικών μελών αντιστοιχούν στους 56 νεκρούς, ενώ μόνο για μία περίπτωση βιολογικού υλικού, που ελήφθη από συγγενή αγνοούμενης, δεν προέκυψε αντιστοίχιση καθώς δεν ανευρέθη σχετικό δείγμα.

Το τελευταίο μη ταυτοποιημένο δείγμα που υπήρχε στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, αφορούσε στην περίπτωση αγνοούμενου αλλοδαπού, ο αδελφός του οποίου εντοπίσθηκε μέσω αστυνομικής συνεργασίας στην Ολλανδία. Ακολούθησε σχετικό αίτημα για την αποστολή στη χώρα μας του γενετικού του τύπου, από την επακόλουθη εξέταση του οποίου, κατέστη δυνατή η διακρίβωση της ταυτότητας του προαναφερόμενου αγνοούμενου.

Ειδήσεις σήμερα:

Παγκόσμια ημέρα Γυναίκας - Τουρκία: απαγορεύτηκε πορεία στην πλατεία Ταξίμ

Τραγωδία στα Τέμπη – απεργία: Μολότοφ και χημικά στο Σύνταγμα (εικόνες)

Αττική Οδός: Επεισοδιακή καταδίωξη κακοποιών