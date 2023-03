Αθλητικά

Ρονάλντο: “Χορεύει” τους συμπαίκτες του στην προπόνηση της Αλ Νασρ (βίντεο)

Στιγμές μαγείας από τον Κριστιάνο Ρονάλντο στη Σαουδική Αραβία.



Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πλησιάζει στα 40 αλλά δεν ξεχνάει τα ... καντάρια μπάλας που ξέρει.

Ο «CR7» κάνει… πλάκα σε αντιπάλους, αλλά και συμπαίκτες, όπως φαίνεται και σε video που ανέβηκε στο Instagram. Σε αυτό φαίνεται να «χορεύει» τους συμπαίκτες του σε προπόνηση της Αλ Νασρ.

Ο σπουδαίος Πορτογάλος που παίζει στην Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Αλ Νασρ ψηφίστηκε ο καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος για τον μήνα Φεβρουάριο.

Τον περασμένο μήνα πέτυχε 8 γκολ και κάνει... μαγικά στους αγώνες αλλά και στις προπονήσεις.

Σε πρόσφατη προπόνηση ο Ρονάλντο πήρε τη μπάλα στα πόδια του και ξέχασε να την αφήσει κάνοντας... χαζούς τους συμπαίκτες του.

