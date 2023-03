Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Ενός λεπτού σιγή σε όλα τα δικαστήρια στη μνήμη των θυμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η η ανακοίνωση του ΔΣ της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών.



Το ΔΣ της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών αποφάσισε να τηρείται ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Η σιγή θα τηρείται σε όλα τα δικαστήρια από τις 10 έως 24 Μαρτίου.

Ειδικότερα, πριν από την έναρξη των συνεδριάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας, για το χρονικό διάστημα από 10 Μαρτίου έως και 24 Μαρτίου 2023 θα κρατείται ενός λεπτού σιγή.

«Παρακαλούμε τους κυρίους Προέδρους των Δικαστηρίων μας να επιμεληθούν για την εφαρμογή αυτής της απόφασης. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ», καταλήγει η ανακοίνωση του ΔΣ της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών.

Ειδήσεις σήμερα:

Αττική Οδός: Επεισοδιακή καταδίωξη κακοποιών

Κορονοϊός – Βόλος: Αφαιρέθηκε δια βίου η άδεια σε αντιεμβολιαστή γιατρό

Τραγωδία στα Τέμπη – απεργία: Μολότοφ και χημικά στο Σύνταγμα (εικόνες)