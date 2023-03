Κοινωνία

Νέα Ιωνία: επτά εντάλματα σύλληψης για τη δολοφονία

Για ποια πρόσωπα έβγαλαν εντάλματα σύλληψης οι Αρχές, για τη δολοφονία σε καφετέρια στην Νέα Ιωνία.

Επτά εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν από την Εισαγγελία για τη δολοφονία του 39χρονου υδραυλικού που σημειώθηκε σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τα έξι εντάλματα αφορούν σε εγκληματική ομάδα με έδρα κλαμπ στην οδό Λιοσίων, ενώ ένα άτομο δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί. Το έβδομο ένταλμα αφορά ένοπλο με τον οποίο είχαν το επεισόδιο και πρόκειται, σύμφωνα με την Αστυνομία, για σεσημασμένο για ληστείες και άλλα αδικήματα.

Ο άτυχος άνδρας, υδραυλικός στο επάγγελμα φαίνεται να βρισκόταν στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή και αυτό του στοίχισε τη ζωή.

Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης 21 Φεβρουαρίου, όταν μια παρέα αλλοδαπών κάθισε σε ένα από τα τραπέζια της καφετέριας και ξεκίνησαν να καυγαδίζουν μεταξύ τους. Τότε κάποιος από τους άνδρες έβγαλε όπλο και άρχισε να πυροβολεί.

Από την πρώτη στιγμή είχε γίνει γνωστό, ότι ο νεκρός άνδρας, αλβανικής καταγωγής, δεν είχε καμία σχέση με την παρέα που άρχισε να πυροβολεί μέσα στην καφετέρια. Ο άτυχος 37χρονος είχε πάει στο μαγαζί για να παρακολουθήσει έναν αγώνα ποδοσφαίρου δέχτηκε την "αδέσποτη" σφαίρα. Ο άνδρας, σοβαρά τραυματισμένος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και κατέληξε.

